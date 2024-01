BILD: Laporta weet wie Xavi moet opvolgen en dringt aan op topkandidaat

Hansi Flick is hot candidate voor de opvolging van Xavi bij FC Barcelona, weet Christian Falk. De journalist van BILD en Sport Bild meldt dat president Joan Laporta zich intern hard zelfs al maakt voor de komst van de Duitse oefenmeester. Flick zou zelf ook wel oren hebben naar een buitenlandse uitdaging. Xavi vertrekt aan het eind van dit seizoen, zo maakte hij zaterdagavond bekend.

Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Villarreal (3-5) zorgde Xavi voor een shock in de voetbalwereld. De trainer vond het genoeg geweest en achtte de tijd rijp om te vertrekken uit Spotify Camp Nou.

"Er is geen weg terug, het is tijd voor verandering. Als Culé (fan van Barcelona, red.) denk ik dat het tijd is om te vertrekken", zo sprak Xavi op de persconferentie.

Nu blijkt dat Flick topkandidaat is om de Spanjaard op te volgen. Flick zit al sinds september zonder klus, toen hij werd ontslagen als Duitse bondscoach.

Inmiddels zou de 58-jarige keuzeheer wel weer openstaan voor een uitdaging. Dat die zich voor het eerst in zijn carrière in het buitenland bevindt, zorgt voor extra charme.

Flick was afgelopen jaar de eerste Duitse bondscoach ooit die zijn congé kreeg. Die Mannschaft won vrijwel geen pot sinds het WK in Qatar en een 1-4 thuisnederlaag tegen Japan was de druppel voor de Duitse bond.

Flick werd opgevolgd door Julian Nagelsmann, die hem twee jaar daarvoor h had afgelost als trainer van Bayern München. Nagelsmann krijgt het echter al even moeilijk aan de praat als Flick.

Open sollicitatie

Elders in Duitsland deed zich zondag een opvallende 'open sollicitatie' voor inzake de vacature bij Barcelona. Bayern-trainer Thomas Tuchel sprak zich op een evenement voor fans lovend uit over de Spaanse competitie, en zei 'nog graag een keer te willen verhuizen'.

Tuchel staat pas sinds maart aan het roer bij Bayern, toen hij de ontslagen Nagelsmann opvolgde. Hij beschikt nog over een contract in de Allianz Arena tot medio 2025.

