Duitsland legt hoofd van Flick op hakblok; BILD weet zelfs al opvolger

Zondag, 10 september 2023 om 09:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:24

De toekomst van Hansi Flick bij het Duitse elftal hangt aan een zijden draadje. Duitsland blameerde zich zaterdag voor de zoveelste keer op rij met een 1-4 nederlaag tegen Japan. De Duitse pers is onverbiddelijk en schrijft de bondscoach per direct naar de uitgang. BILD heeft zelfs al een opvolger in gedachten.

Door de nederlaag in Wolfsburg is Duitsland al vijf duels op rij zonder winst. Die Mannschaft hoeft zich vanwege de organisatierol niet te plaatsen voor het EK, maar de Duitse pers vreest juist een vroege uitschakeling óp het toernooi. "Als dit ons EK-team is, moeten we waarschijnlijk bang en ongerust worden", schrijft Sport Bild bijvoorbeeld. "Het lijkt alsof alleen een wonder Flick kan redden in de oefenwedstrijden tegen vice-wereldkampioen Frankrijk dinsdag." Ook BILD luidt de noodklok: "Flick heeft alles geruïneerd dit jaar. Geen van zijn ideeën werkte op het veld. En hij nam de spelers hun veiligheid en zelfvertrouwen af."

De Duitse boulevardkrant weet wel wie het tij moet keren: Matthias Sammer. De voormalig coach van onder meer VfB Stuttgart wordt één van de opties genoemd naast Oliver Glasner en Julian Nagelsmann. "Hij staat voor wat ons voetbal nodig heeft om dingen op korte termijn om te draaien: ambitie, de wil om te winnen, professionele competentie. Hopelijk kunnen we hem warm maken voor de job."

Flick zei zaterdag zelf nog vertrouwen te hebben in zijn positie. "Ik ben positief en ik kan beloven dat we goed zijn voorbereid", sprak hij tegenover de pers. "In de afgelopen twee weken ben ik naar veel spelers toegegaan en hebben we gepraat over de toekomst, mijn verwachtingen en de rollen die de spelers moeten invullen. De gesprekken gaven me vertrouwen dat het team begrijpt wat eraan zit te komen. Dat was een keerpunt, een nieuwe fase is aangebroken. Vanaf nu willen we het kernteam doen gelden."