Laporta heeft tijdens presentatie persoonlijke boodschap voor Koeman

Woensdag, 17 maart 2021 om 19:45 • Chris Meijer • Laatste update: 20:04

Joan Laporta heeft woensdag tijdens zijn inhuldiging als de nieuwe president van Barcelona zijn steun uitgesproken aan Ronald Koeman. De 58-jarige Catalaan werd anderhalve week geleden gekozen tot de opvolger van de opgestapte Josep Maria Bartomeu. Tijdens de persconferentie bij zijn presentatie richtte Laporta zich met een persoonlijke boodschap tot Koeman, die samen met onder meer Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergi Roberto aanwezig was in het Camp Nou.

“Ronald Koeman, je hebt het vertrouwen van het bestuur. Het team is beter gaan presteren en we moeten proberen om weer te winnen. Als we onze financiële situatie verbeteren, kunnen we weer meedoen in de Champions League. We kunnen kampioen worden, de Copa del Rey winnen. Ik praat over het mannenteam, maar dit geldt ook voor het vrouwenteam, basketbal, handbal, hockey. We zullen er alles aan doen om weer trots te kunnen zijn”, zo tekent Mundo Deportivo op uit de mond van Laporta, die begint aan zijn tweede termijn als president van Barcelona. Eerder stond hij tussen 2003 en 2010 al aan het roer bij de Catalanen.

Op beelden op social media is te zien hoe Laporta voorafgaand aan de persconferentie Messi en Koeman opzocht. De Argentijnse aanvaller zat vlak achter zijn trainer op de tribune van het Camp Nou tijdens de presentatie van Laporta. “De economische situatie zorgt voor bezorgdheid en onze prioriteit is om de club weer stabiel te maken met een rigoureus plan, daar staat een team van professionals voor klaar”, gaf Laporta te kennen. “Dat maakt ons niet bang, het geeft juist respect. We zullen dappere beslissingen nemen, als dat nodig is.”

“Een belangrijke pilaar in ons plan is La Masia”, wees Laporta op de jeugdopleiding van Barcelona. “We willen mensen en voetballers blijven trainen. Ik heb recent van Ilaix Moriba gehoord hoe dat hem heeft gevormd. Zoals Joan Gamper (de oprichter van Barcelona, red.) zei: ‘Ons hart klopt onder het clublogo’. Onze oprichter heeft mij altijd gefascineerd. We moeten nu onze mouwen opstropen en de wereld uitleggen waar Barcelona voor staat. Daarom zullen we blijven zoeken naar nieuwe sponsors. Joan Gamper heeft Barcelona dichterbij de gemeenschap gebracht, wij zijn de erfgenamen van zijn waarden.”

“Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor sterk leiderschap. We zullen de club verdedigen”, ging Laporta verder. “In 2003 (toen Laporta voor het eerst werd gekozen tot president, red.) zag ik mijn vader voor het eerst met tranen in zijn ogen. Dat had ik nog niet eerder bij hem gezien. Het voelde heel serieus, omdat hij me met Barcelona heeft opgevoed. Laten we allemaal een voorbeeld voor onze kinderen en de toekomstige generatie zijn. Visca el Barça i Visca Catalunya!”