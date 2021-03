‘Qua spelersmateriaal van de topclubs komen wij na Ajax op de tweede plaats’

Woensdag, 17 maart 2021 om 15:55 • Rian Rosendaal

Het kampioenschap in de Eredivisie lijkt een prooi te worden voor koploper Ajax. Daarachter vechten PSV en AZ om de felgebeerde tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor de voorronde in de Champions League. Owen Wijndal komt voorafgaand aan de topper tegen PSV van zondag met ambitieuze teksten op de proppen. De linksback gelooft er heilig in dat AZ de concurrent uit Eindhoven nog gaat passeren op de ranglijst.

"Wij worden tweede", voorspelt Wijndal zonder omhalen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Dat denk ik echt. We hebben afgelopen zaterdag tegen FC Twente (4-1 overwinning, red.) opnieuw laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Met veel positiewisselingen en een hoog tempo hebben we ze met de rug tegen de muur gezet. Als het goed loopt, zijn er weinig ploegen tegen ons bestand." AZ staat met nog acht speelronden voor de boeg slechts drie punten achter PSV. In januari wist de huidige nummer drie nog enigszins verrassend met 1-3 te winnen in het Philips Stadion.

Wijndal is van mening dat in Nederland maar één ploeg boven AZ uitsteekt. "Ajax staat terecht bovenaan", concludeert de vleugelverdediger met de slotfase van deze voetbaljaargang in aantocht. "Ze hebben een brede selectie met veel kwaliteit en dat is terug te zien aan hun resultaten. Ook van ons hebben ze twee keer gewonnen, inclusief de bekerwedstrijd." Desondanks is Wijndal tevreden over de progressie die AZ onder trainer Pascal Jansen heeft geboekt. "Als je kijkt naar het spelersmateriaal van alle topclubs, komen wij na Ajax. AZ heeft kwalitatief de tweede selectie van Nederland. Honderd procent. Aan het eind van het seizoen moet dat ook op de ranglijst zijn terug te zien."

Er lijkt geen twijfel te zijn over het meedoen van Wijndal tegen PSV, want de linksback miste net als aanvoerder Teun Koopmeiners dit seizoen nog geen minuut bij AZ. "Pas als mijn benen eraf liggen zal ik om een wissel vragen", vult hij aan met een kwinkslag. "Maar serieus: we zijn bij AZ hartstikke fit allemaal. Net als vorig seizoen. We hebben een goede inspanningsfysioloog, Niels Kok, hij speelt daarin een belangrijke rol. En je moet een beetje geluk hebben met blessures. Hopelijk gaat die fitheid ons helpen, in de laatste fase van het seizoen", zo besluit de hoopvolle Wijndal.