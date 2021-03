Zidane duidelijk na zoveelste vraag over Ronaldo: ‘We hebben nu Benzema’

Woensdag, 17 maart 2021 om 10:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:29

Zinédine Zidane is lovend over Luka Modric, dinsdagavond een van de uitblinkers aan de kant van Real Madrid in het Champions League-duel met Atalanta (3-1). De Franse oefenmeester vindt het heel knap dat de Kroatische spelmaker in de herst van zijn loopbaan nog steeds de kar trekt bij de Koninklijke. Zidane deelt daarnaast complimenten uit aan Karim Benzema, die met een doelpunt aan de basis stond van de Europese zege van Real, en Sergio Ramos.

"Het zijn geen opa's", verwijst Zidane in de Spaanse media naar de 34-jarige Ramos en de 35-jarige Modric. "Ze willen altijd laten zien dat ze er nog zijn en dat ze goed zijn. Neem nou Modric. Op het veld zie je het er niet aan af dat hij 35 is." Modric is ondanks zijn leeftijd nog steeds zeer hongerig naar succes. "Ik heb het gevoel dat ik nog steeds maar 27 ben. Ik voel me echt goed en het toont aan dat je nooit moet kijken naar iemands leeftijd. Het gaat erom wat we op het veld doen, niet om hoe oud we zijn”, zo benadrukt de Real-middenvelder, die tegen Atalanta optimaal profiteerde van een blunder van Atalanta-doelman Marco Sportiello. Modric kreeg de bal in zijn voeten gespeeld, legde af naar Benzema en zag de thuisclub hierdoor een 1-0 voorsprong nemen.

Zidane, met Real door naar de kwartfinale in de Champions League, steekt daarnaast de loftrompet over Benzema. De topschutter uit Frankrijk scoorde ook tegen Atalanta, waardoor hij sinds 2005 in elk kalenderjaar doeltreffend is geweest in het miljardenbal. Alleen Real-legende Raúl en Lionel Messi wisten ook in zeventien opeenvolgende seizoenen te scoren in de Champions League. "Hij wordt alleen maar beter", jubelt Zidane in gesprek met RMC Sport. "We weten niet wanneer hij zal stoppen, maar als ik zijn doelpunt nu weer zie... Zeker in een wedstrijd zoals deze is dat echt buitengewoon. Niet veel spelers hebben een dergelijke balcontrole." Benzema is al het hele seizoen in vorm, wat ook tot uiting komt in de statistieken. De spits wist 21 keer te scoren in 31 duels in alle competities.

Ondanks de aanwezigheid van Benzema blijven de geruchten over Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé aanhouden in de Spaanse media. Vorige week kwam daar het verhaal bij dat Cristiano Ronaldo er wel wat voor zou voelen om na drie seizoenen bij Juventus terug te keren bij Real. Zidane is een groot bewonderaar van de Portugese sterspeler, maar verder voelt de trainer er weinig voor om lang stil te staan bij een eventuele terugkeer van Ronaldo. "Op dit moment hebben we Benzema tot onze beschikking en we profiteren van zijn kwaliteiten."