Bekijk hier hoe Sergio Ramos het record van Roberto Carlos naderde

Dinsdag, 16 maart 2021 om 23:56 • Laatste update: 00:00

Real Madrid plaatste zich dinsdagavond ten koste van Atalanta voor de kwartfinale van de Champions League. De Koninklijke won dankzij doelpunten van Karim Benzema, Sergio Ramos en Marco Asensio met 3-1 van de Italianen, die nog wat terug deden dankzij een rake vrije trap van Luis Muriel. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in het Estádio Alfredo di Stéfano.

Voor Ramos was het alweer zijn vijftiende doelpunt in de Champions League. Daarmee heeft nog maar één verdediger meer doelpunten in het miljardenbal dan de 34-jarige aanvoerder van Real Madrid: voormalig ploeggenoot Roberto Carlos met zestien treffers. Overigens betekende ook de treffer van Benzema een mijlpaal, want de Franse spits was voor de zeventigste keer trefzeker in het miljardenbal. Slechts vier spelers scoorde voorlopig vaker in de Champions League.