Manchester United meldt goed nieuws voor De Boer over Van de Beek

Dinsdag, 16 maart 2021 om 19:33 • Chris Meijer

Donny van de Beek is dinsdag teruggekeerd op het trainingsveld bij Manchester United, zo maakt de Engelse grootmacht via de officiële kanalen wereldkundig. Manager Ole Gunnar Solskjaer sprak afgelopen week al de hoop uit dat de 23-jarige middenvelder voor de return van de achtste finale van de Europa League tegen Manchester United weer fit zou zijn. Het heeft er nu alle schijn van dat Van de Beek met the Red Devils zal meereizen naar Italië.

Van de Beek speelde zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Manchester United op 14 februari tegen West Bromwich Albion (1-1). De middenvelder miste vervolgens wegens een spierblessure het treffen met Newcastle United (3-1 zege), keerde voor het duel met Chelsea (0-0) weer terug in de selectie (en bleef negentig minuten op de reservebank) en ontbrak vervolgens sindsdien in de wedstrijdselectie van the Red Devils. Solskjaer liet vorige week nog weten dat hij Van de Beek pas terug verwachtte na de interlandbreak van eind maart.

Desondanks nam bondscoach Frank de Boer Van de Beek wel op in de voorselectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Gibraltar en Letland en het lijkt erop dat de middenvelder komende vrijdag in de definitieve selectie kan worden opgenomen. Solskjaer kwam afgelopen zondag na het met 1-0 gewonnen duel met West Ham United met een positievere boodschap over Van de Beek.

“We hopen dat we ze alle vijf terugkeren. David de Gea hopelijk, Donny van de Beek, Edinson Cavani en Paul Pogba misschien en Anthony Martial zal zeer waarschijnlijk terugkeren. We reizen dus met een sterkere selectie af naar Italië”, sprak Solskjaer. Naast Van de Beek verschenen ook Edinson Cavani en Paul Pogba donderdag op het trainingsveld na een tijd afwezig te zijn geweest. Ook David De Gea was weer van de partij, nadat hij een periode vanwege persoonlijke redenen in Spanje verbleef. Het heenduel tussen Manchester United en AC Milan eindigde vorige week op Old Trafford in 1-1.