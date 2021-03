Van Hanegem hekelt trend: ‘Wat een totale onzin is dat toch’

Maandag, 15 maart 2021 om 07:20 • Laatste update: 07:29

Uit angst dat een speler een vrije trap onder de opspringende muur schiet, kiezen teams er in de Eredivisie en andere competitie steeds vaker voor om een speler achter de muur op de grond te neer leggen. Willem van Hanegem noemt het in zijn column voor het Algemeen Dagblad ‘totale onzin’ en stelt dat het in zijn tijd als profvoetballer ondenkbaar zou zijn geweest.

Van Hanegem haalt in zijn column een moment uit de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (1-1) aan, toen Eran Zahavi en Philipp Max plaatsnamen achter de bal voor een vrije trap. De Kromme was vooral benieuwd of een speler achter de muur zou gaan liggen. “Want dat is opeens mode, hè. Wat een totale onzin is dat toch. Nee, bij Oranje in 1974 was er helemaal niemand achter de muur gaan liggen, al had de bondscoach erom gesmeekt. Rinus Michels had het trouwens ook nooit gevraagd. En zo ja, dan had ik gezegd: je gaat er zelf maar lekker liggen.”

“Bij Feyenoord zou Johan Boskamp er geschikt voor zijn geweest, zei iemand laatst tegen mij op de golfbaan. Nee, dat is gekkigheid”, vervolgt Van Hanegem. De oud-voetballer zag afgelopen dinsdag Sérgio Oliveira vanuit een vrije trap scoren namens FC Porto tegen Juventus. Cristiano Ronaldo sprong op en kon daardoor niet voorkomen dat de bal richting het doel ging. “De verslaggevers schreeuwden moord en brand over die jongen, maar Wojciech Szczesny kon er echt weinig aan doen. Hopelijk legt Juve er binnenkort niet toch opeens eentje achter de muur. De spelers van Juventus hadden gewoon niet moeten springen, dan was het nooit raak geweest.”

Van Hanegem schrijft dat het hem goed deed om te zien dat Feyenoord geen speler achter de muur neerlegde. Bovendien vond hij het team van trainer Dick Advocaat goed voor de dag verschijnen in het Philips Stadion. Steven Berghuis tekende voor de 0-1, waarna Donyell Malen nog voor rust de eindstand bepaalde. “PSV heeft aanvallend minimaal net zoveel in huis als Ajax, maar ze geven zoveel kansen weg. En dat is eigenlijk elke week zo”, aldus Van Hanegem.