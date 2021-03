De Telegraaf meldt megasalaris voor Brobbey; Overmars is ‘er kapot van’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel

Brian Brobbey gaat bij RB Leipzig drie miljoen euro per jaar verdienen, zo meldt De Telegraaf. De krant is kort in gesprek gegaan met Marc Overmars, die verslagen reageert op het transfervrije vertrek van de negentienjarige spits bij Ajax. De directeur voetbalzaken bracht tevergeefs zelfs een bezoek aan Monaco om met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola nog eens te praten over een contractverlenging.

"Ik ben er kapot van", zegt Overmars. "Ook omdat we sportief echt wel een goed plan met hem hadden, zoals eerder bij Ryan Gravenberch." Ajax slaagde er in de zomer na lange onderhandelingen met Raiola wél in om Gravenberch bij te laten tekenen. De achttienjarige middenvelder kreeg in Amsterdam een flinke salarisverhoging en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023.

Ook Arnold Bruggink, die gedurende zijn voetballoopbaan vier seizoenen in de Bundesliga speelde, reageert op de keuze van Brobbey om naar Leipzig te gaan. "Ik heb gehoord dat Brobbey in Duitsland heel veel gaat verdienen", aldus de oud-aanvaller tegenover De Telegraaf. "Dan moet je als Nederlandse club op een gegeven moment zeggen: dit bieden wij en dat is het, verder gaan we niet."

Bruggink hoopt dat de beslissing gebaseerd is op sportieve gronden. "Als Brobbey dan toch voor zichzelf de beslissing had genomen dat hij verder wilde kijken, dan is RB Leipzig echt een heel goede keuze. Het is een club met een heel duidelijke filosofie. Leipzig heeft een plan met jonge voetballers en maakt ze beter. Maar ik denk ook dat het op dit moment voor hem beter zou zijn als hij zich verder zou ontwikkelen bij Ajax."

Dat hij transfervrij overkomt, is volgens Bruggink geen voordeel voor de centrumspits. "Brian komt in een veel volwassenere competitie terecht dan de Eredivisie. Word je voor een hoge transfersom aangetrokken, dan kom je toch anders binnen. Nu wordt er gekeken of Brobbey al goed genoeg is. Niet? Dan wacht hij maar even. De jongens van Leipzig zullen hem door zijn doelpunten tegen Lille en Young Boys nu wel kennen, maar zien hem ook als een speler die op de bank zat bij Ajax."