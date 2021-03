Roger Schmidt: ‘Misschien komt hij langzaamaan in beeld bij Oranje’

Vrijdag, 12 maart 2021 om 12:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:03

Roger Schmidt acht een toekomst voor Jordan Teze bij Oranje realistisch. De verdediger werd zondag opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje voor het EK in Hongarije en Slovenië. Volgens Schmidt is het jeugd-EK een goed podium voor Teze om zich verder te ontwikkelen; als hij stappen blijft zetten, kan het grote Oranje volgens de trainer langzaamaan ook in beeld komen voor zijn pupil.

Teze speelde dit seizoen in 24 van de 25 competitiewedstrijden, kwam tot 9 optredens in Europees verband en deed 3 keer mee in de TOTO KNVB Beker. Hij wordt doorgaans ingezet als centrale verdediger, maar kwam ook enkele keren uit als rechtsback. In november werd het aflopende contract van de 21-jarige verdediger verlengd tot medio 2024. "Jordan heeft zich dit seizoen goed ontwikkeld. Hij speelde vorig seizoen niet vaak voor het eerste elftal, maar dit seizoen wel", merkt Schmidt vrijdag op tijdens de persconferentie van PSV.

Toen de oefenmeester in de zomer zijn entree maakte bij PSV, was Teze een van de eerste spelers met wie hij om de tafel ging. Hij zag potentie in de jeugdexponent, maar op een andere positie dan Teze gewend was. "Ik zei dat hij misschien als centrumverdediger kan gaan spelen. De rechtsbackpositie zou moeilijk zijn, want daar speelt onze aanvoerder (Denzel Dumfries, red.). Teze stond daarvoor open en heeft nu veel wedstrijden voor PSV gespeeld, ook op Europees niveau."

"Hij heeft veel progressie geboekt en speelt bij Oranje Onder-21. Dat is top voor hem; hij kan gaan meedoen aan het EK dat eraan komt", reageert Schmidt op de vraag of Teze in beeld kan komen bij bondscoach Frank de Boer. "Stap voor stap komt hij misschien ook in beeld bij Oranje, maar de huidige situatie is prima voor hem. Het is niet verkeerd voor zijn ontwikkeling om geleidelijk aan stappen te zetten." Zondag neemt PSV het thuis op tegen Feyenoord.