Klaassen erkent na ‘lekkere combinatie’: ‘Ik heb een goede klik met hem’

Donderdag, 11 maart 2021 om 21:16 • Chris Meijer

Davy Klaassen was donderdag van grote waarde voor Ajax met de openingstreffer in de met 3-0 gewonnen heenwedstrijd tegen Young Boys in de achtste finale van de Europa League. Het doelpunt kwam tot stand na een combinatie met Dusan Tadic en de middenvelder van Ajax beaamt in gesprek met RTL dat hij een ‘goede klik’ heeft met de Servische aanvaller.

“Ze zijn er niet aan te pas gekomen en we hebben heel goed gespeeld. Het is nog niet kat in het bakkie, maar we zijn wel op de goede weg”, begint Klaassen voor de camera van RTL. Hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij al voor de zevende keer dit seizoen de score opende in een wedstrijd van Ajax. “Ja, is toch lekker”, reageert hij. De openingstreffer tegen Young Boys kwam tot stand na een combinatie met Tadic.

DAVY KLAASSEN DOET HET!



Ajax komt eindelijk op voorsprong, door Davy Klaassen. Een beetje hulp van de Young Boys-verdediging, maar een terechte goal. #rtl7 #UEL #ajaybo pic.twitter.com/HuEw9d8CPV — VTBL ? (@vtbl) March 11, 2021

“Nou ja, ik heb een goede klik met hem. We hebben een goed gevoel van elkaar waar we staan. Bij de 1-0 was het weer een lekkere combinatie”, zegt Klaassen over de connectie met Tadic. Het duurde tot de 62e minuut voor Ajax de score wist te openen. “Het liep wel, maar de laatste pass was telkens verkeerd. Als de laatste pass goed was geweest, stonden we bij rust al met een paar doelpunten verschil voor. Met 3-0 mag je zeker niet klagen.”

“Ik denk dat we af en toe te snel de laatste pass wilden geven. Misschien had een extra balletje breed de ruimte gegeven voor de laatste pass”, gaat de middenvelder verder. “We willen iedere wedstrijd dominant en goed aan de bal spelen. Als je voor de wedstrijd had gezegd dat het 3-0 zou worden, hadden we daarvoor getekend. Dat zij er niet aan te pas kwamen, hebben we aan onszelf te danken en dat ligt niet alleen aan hen.”