Vreselijke misser van Maguire breekt United door goal in blessuretijd nog op

Donderdag, 11 maart 2021 om 20:50 • Chris Meijer • Laatste update: 21:22

De heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League tussen Manchester United en AC Milan heeft geen winnaar opgeleverd. Manchester United stevende 91 minuten af op een minimale overwinning, nadat de ingevallen Amad Diallo met zijn eerste doelpunt in dienst van the Red Devils de score had geopend. Door een rake kopbal van Simon Kjaer in blessuretijd eindigde het treffen echter nog in een 1-1 gelijkspel. Over een week volgt de return van het tweeluik in San Siro.

De ontmoeting tussen de nummer twee van de Premier League en de nummer twee van de Serie A was zonder meer het meest in het oog springende affiche in de achtste finale van de Europa League. Bij de loting werd veelvuldig ingezoomd op het weerzien van Zlatan Ibrahimovic met zijn oude club Manchester United - waar hij tussen 2016 en 2018 speelde - maar de Zweedse spits ontbrak wegens een bovenblessure bij AC Milan. Donny van de Beek was bij Manchester United overigens ook nog van de partij, omdat hij nog altijd geblesseerd is.

Binnen twaalf minuten had AC Milan de bal al twee keer in het net liggen, maar stond er toch nog altijd een 0-0 stand op het scorebord. Rafael Leão scoorde al heel snel, maar zag zijn treffer geannuleerd worden wegens buitenspel. Ook Franck Kessié had de volleerde de bal vroeg in het duel tegen de touwen. Zijn doelpunt werd na inmenging van de VAR door scheidsrechter Slavko Vincic uit Slovenië afgekeurd omdat de Ivoriaanse middenvelder de bal met de hand beroerd had. In de beginfase had AC Milan duidelijk het initiatief en nam het doel van sluitpost Dean Henderson ook nog onder vuur via Rade Krunic.

Manchester United stelde daar in de beginfase alleen een door Gianluigi Donnarumma gekeerd schot van Anthony Martial tegenover, al was de met afstand grootste kans van de eerste helft wel voor de thuisploeg. Een hoekschop van Daniel James werd door Bruno Fernandes doorgekopt, waarna Harry Maguire opdook bij de tweede paal. De centrumverdediger annex aanvoerder van Manchester United had de bal voor open doel voor het inschieten, maar slaagde erin om het leer via de paal niet in het doel te krijgen.

Ole Gunnar Solskjaer greep in de rust in door de achttienjarige Amad Diallo binnen de lijnen te brengen voor Anthony Martial en de in januari van Atalanta overgekomen aanvaller brak al vroeg in de tweede helft de wedstrijd open. De doorgelopen Diallo kopte een afgemeten pass van Fernandes met een boog over Donnarumma. De eerste mogelijkheid voor AC Milan in de tweede helft deed zich voor toen Kessié opdook in het strafschopgebied, maar zijn inzet werd gekeerd door Henderson. Met ruim een uur op de klok waren de bezoekers dichterbij, toen een kopbal van Krunic maar net langs de kruising vloog.

James liet na om de marge te verdubbelen, waardoor zich nog een spannende slotfase ontspon. Zo kreeg AC Milan een vrije trap op een aantrekkelijke plek, maar schoot Krunic de bal in de muur. Er leek ondanks een aantrekkelijke slotfase geen verandeirng meer te komen in de 1-0 stand, tot Kjaer in blessuretijd de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Daardoor is de stand gelijk als Manchester United volgende week afreist naar Italië voor de return van het tweeluik.