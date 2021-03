Björn Kuipers aangepakt: ‘Deze arbitrage is niet toe aan de CL'

Woensdag, 10 maart 2021 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:36

Italiaanse media hebben keiharde kritiek geuit aan het adres van Björn Kuipers na diens optreden in de achtste finale van de Champions League tussen Juventus en FC Porto (3-2). De Nederlandse arbiter had zijn handen vol aan het duel en wordt verweten dat hij in de verlenging geen strafschop toekende aan Juventus, terwijl hij de bal voor Porto na ruim een kwartier spelen wel op de stip legde. Bovendien stuurde Kuipers tien minuten na rust Porto-spits Mehdi Taremi met een tweede gele kaart van het veld. De 3-2 overwinning was na een 2-1 nederlaag in Portugal niet voldoende voor Juventus om zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Daags na de uitschakeling richten Italiaanse media zich niet alleen tot het matige spel van Juventus. Ook Kuipers moet het ontgelden. “Deze arbitrage is niet toe aan de Champions League. De geloofwaardigheid van het toernooi staat op het spel”, kopte Tuttosport woensdag. Kuipers kende na negentien minuten spelen een strafschop toe aan Porto, toen Merih Demiral in een poging om de bal weg te werken het been van Taremi raakte. Kuipers was onverbiddelijk en zag hoe Sérgio Oliveira Porto vanaf de stip op een 0-1 voorsprong zette.

Italiaanse media konden zich vinden in die beslissing van de arbiter. “Demiral stopt Taremi foutief af in het strafschopgebied. Scheidsrechter Kuipers fluit voor een penalty en Oliveira helpt Porto aan een voorsprong. L’erroraccio arriva prima, de fout komt als eerste”, aldus La Gazzetta dello Sport. Ook Eurosport vindt de beslissing van de Nederlander te billijken. “Taremi wil een penalty versieren. Kuipers kent geen twijfel en wijst naar de stip. Een beslissing die te verdedigen valt. Demiral maakt contact met zijn tegenstander en is veel te naïef in zijn eigen strafschopgebied.” Kuipers krijgt voor zijn optreden een 5 van La Gazzetta dello Sport. "Het was voor een scheidsrechter geen makkelijke wedstrijd, maar hij maakte teveel foutjes", aldus de krant. Assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra krijgt een 6,5.

In de eerste helft van de verlenging schreeuwde men bij Juventus om een strafschop, toen Cristiano Ronaldo in het strafschopgebied van Porto bij een 2-1 voorsprong werd gevloerd door doelman Agustín Marchesín. Kuipers wuifde de protesten weg en liet doorspelen. “Hij komt in een spagaat aanvliegen, verovert de bal en neemt ook Ronaldo mee. Kuipers ziet het gebeuren, maar laat doorspelen, incredibilmente!”, schrijft Corriere dello Sport. Die ingreep was op het randje, maar de arbiter liet het gaan”, tekent Tuttosport op.

“Signor Kuipers maakte meteen duidelijk dat de Argentijnse keeper de bal speelde. Maar die nam wel heel veel risico door in te glijden met zijn benen”, schrijft de Italiaanse tak van Eurosport. Tien minuten na het discutabele penaltymoment kende Kuipers een vrije trap toe aan Porto, waarmee Oliveira de bezoekers op 2-2 zette. Juventus kwam twee minuten later nog wel op 3-2 via Adrien Rabiot uit een hoekschop van invaller Federico Bernardeschi, maar dat volstond niet voor het bereiken van de kwartfinale.