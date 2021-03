Cristiano Ronaldo mikpunt van kritiek door ‘onvergeeflijke fout’

Woensdag, 10 maart 2021 om 07:36 • Yanick Vos • Laatste update: 08:02

Cristiano Ronaldo is de gebeten hond aan de kant van Juventus na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League tegen FC Porto. De Portugese aanvaller krijgt in de media felle kritiek te verwerken vanwege zijn rol bij het tegendoelpunt in de verlenging. Een vrije trap van Sergio Oliveira ging door de benen van de opspringende Ronaldo, waarna Juventus-keeper Wojciech Szczesny geen antwoord had op de inzet en de 2-2 moest incasseren. Sky Italia-analist Fabio Capello noemt het ‘een onvergeeflijke fout’ van de Portugees.

Na een 2-1 nederlaag in Porto wist de Italiaanse grootmacht een verlenging uit het vuur te slepen. Juventus stond op voorsprong en had een man meer door een rode kaart van Porto-aanvaller Mehdi Taremi. De ploeg van Andrea Pirlo kreeg in de 115e minuut een fatale klap te verwerken toen Oliveira een vrije trap in het doel werkte. Adrien Rabiot en Ronaldo sprongen op, waarbij laatstgenoemde dat deed met zijn rug naar de bal. “Dat was een onvergeeflijke fout”, zei Capello na afloop. “In mijn tijd werden er spelers gekozen voor de muur en konden niet bang zijn voor de bal. Ze waren bang voor de bal en sprongen er met hun rug naar toe, dat is echt onvergeeflijk.”

Ronaldo is op social media het mikpunt van kritiek vanwege zijn rol bij het tegendoelpunt in de verlenging. “We hebben eindelijk iets gevonden wat Ronaldo niet kan: in een muur staan”, schrijft Gary Lineker op Twitter. Oud-voetballer Jamie Carragher sprak als analist van CBS woorden van dezelfde strekking: “De hele muur ziet er niet goed uit, maar Ronaldo kijkt niet eens naar de bal. Kleine dingen maken het verschil in deze fase van het toernooi.”

Porto pinch it surely. We’ve finally found something Ronaldo can’t do: stand still in a wall. Blimey, Juve have scored again. 4-4 and Porto lead on away goals. Bonkers game. — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) March 9, 2021

Jamie Carragher putting it best on CBS right now — “That’s school boy stuff from Ronaldo.” The entire wall doesn’t cover themselves in glory here, but especially Ronaldo who isn’t even looking at the ball. Little things make the difference in these knockout tournaments. pic.twitter.com/6mUiQNN1o3 — EiF (@EiFSoccer) March 9, 2021

Juventus won uiteindelijk nog met 3-2, maar dat bleek niet genoeg voor een plek in de kwartfinales. Capello is ook kritisch op Ronaldo en andere ervaren spelers omdat zij na afloop van het duel niet voor de camera wilden verschijnen. Alleen Matthijs de Ligt, Federico Chiesa en Juan Cuadrado lieten hun gezicht zien. “Nu zie je alleen de jonge spelers in deze moeilijke momenten. In dit team zijn er sommige veteranen die alle credits opeisen bij een overwinning, maar die nergens te zien zijn als het even tegenzit”, aldus Capello.