Peter R. de Vries voorspelt afloop van zaak-Promes: ‘Ik weet er vrij veel van’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 16:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:59

Peter R. de Vries is ervan overtuigd dat Quincy Promes zijn neef zelf heeft neergestoken, zo vertelt de misdaadverslaggever in de YouTube-talkshow Voetbaltijd. De Vries voorspelt dat de zaak zeker een staartje gaat krijgen voor de 29-jarige aanvaller, die eind februari de overstap maakte van Ajax naar Spartak Moskou.

In het praatprogramma wordt De Vries gevraagd naar zijn visie op de geruchtmakende zaak rond Promes, die in juli 2020 op een familiefeest zijn neef zou hebben gestoken. "Dan moet ik zeggen dat het er voor hem niet goed uitziet", aldus de journalist. "Ik weet daar toevallig vrij veel van. Ik volg dat en heb contact met de betrokkenen. Voor mij persoonlijk staat het vast dat hij betrokken is geweest bij die steekpartij. Hij heeft zelf gestoken. Dat is zoals ik het verhaal ken, maar de rechter moet er uiteindelijk over oordelen."

De Vries denkt zelf een goed beeld te hebben van de kwestie. "Laat ik zeggen als misdaadverslaggever die zich in de zaak verdiept heeft; dit ziet er voor hem niet goed uit. Ik denk dat Ajax daar ook achter is gekomen en dat dat de reden is geweest dat hij niet meer werd opgesteld en ze heel blij waren dat hij naar Moskou ging. Maar daarmee eindigt het verhaal natuurlijk niet."

Promes geldt nog altijd als verdachte in de zaak en werd eind februari opnieuw verhoord door de politie. "Die zaak loopt nog door en er zal op enig moment ongetwijfeld een rechtszitting komen. Daar ben ik van overtuigd. Dan is de vraag: komt hij daar naartoe, komt hij vrijwillig opdagen? Komt hij niet, dan kan hij bij verstek veroordeeld worden. Dat betekent dan dat als die veroordeling onherroepelijk is, dan betekent dat dat hij vanaf dat moment niet meer vrij kan reizen."

Spartak Moskou gaat zich waarschijnlijk kwalificeren voor Europees voetbal, waardoor Promes volgend seizoen zal moeten reizen voor uitwedstrijden. "Een voetballer die niet meer kan reizen, dat is natuurlijk niet te doen. Er hangen hem dus nog wel moeilijke tijden boven het hoofd, tenzij hij naar die rechtszitting gaat en daar zijn verhaal doet. Dan moet hij hopen dat daar iets uitrolt waardoor hij wel kan blijven voetballen. Een taakstraf misschien. Ik kan het allemaal niet invullen, dat moet de rechter doen. Maar aan de andere kant is er natuurlijk wel iemand neergestoken die daarbij een flinke verwonding heeft opgelopen en daardoor nu ook niet kan werken, zo weet ik. Dan wordt een taakstraf weer wat onwaarschijnlijker."

Ook in Veronica Inside kwamen de uitspraken van De Vries maandagavond ter sprake. Johan Derksen riep daarin op om Promes voorlopig niet meer uit te nodigen voor Oranje. De vleugelspits zit 'gewoon' in de voorselectie die Frank de Boer zondag bekendmaakte. "Peter R. de Vries weet van de hoed en de rand en die zegt: 'Dat is echt waar.' Ik vind: een speler die bij een steekincident betrokken is en dat is nog onder de rechter, dat die niet het Oranje-shirt mag dragen", aldus Derksen.