Aad de Mos haalt hard uit: ‘PSV ziet Marokkaanse spelers als prinsjes’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:45

Aad de Mos denkt niet dat het nog goedkomt tussen Mohamed Ihattaren en PSV. De aanvaller kreeg onlangs een disciplinaire straf van de Eindhovense club en het is ten zeerste de vraag of het negentienjarige talent een nieuw contract gaat ondertekenen. Volgens De Mos is er in het voortraject te veel fout gegaan, doelend op de elftallen van veertien tot achttien jaar bij PSV. “Daar liepen bij PSV lang veel CIOS-jongens rond als trainers. Daarvan is Ihattaren het slachtoffer geworden.”

Heden ten dage staan inmiddels veel oud-voetballers voor deze elftallen, maar De Mos wijst erop dat PSV nog altijd de gevolgen van het vorige tijdperk ervaart. Een ander groot talent, Zakaria Bakkali, viel eveneens al vroeg uit de PSV-boot. “Spelers van Marokkaanse origine moet je hard aanpakken, dat willen ze zelf ook”, benadrukt De Mos dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bij PSV gebeurde juist het tegenovergestelde. Ze werden als prinsjes behandeld.”

De Mos ging de voorbije jaren vaak bij de jeugd van PSV kijken. “Als Bakkali een goede wedstrijd had gespeeld in de jeugd hoefde hij niet met de spelersbus terug, maar mocht hij lekker met zijn vader in de auto naar huis rijden. Als Ihattaren te dik op de club kwam, mocht hij tóch gewoon mee naar jeugdtoernooien”, somt de voormalig trainer van PSV op. “Op zo’n manier kweek je natuurlijk nooit de hardheid en mentaliteit die nodig is op topniveau. Dat zie je nu terug.”

De Mos vindt dat Ajax veel beter snapt hoe je spelers moet opleiden, verwijzend naar oud-spelers als Winston Bogarde, Michael Reiziger en Ronald de Boer. “Niet alleen technisch en tactisch hebben oud-profs meer bagage dan de CIOS-jongens; ook op mentaal vlak weten zij veel beter hoe je talenten klaarstoomt voor de top.” Uiteraard hebben de voetballers zelf ook hun aandeel in de situatie. De trainer in rust noemt Riechedly Bazoer, die momenteel disciplinair is gestraft door Vitesse, ‘een draaideur-foutenmaker bij wie het tussen zijn oren gewoon fout zit’. “Klaar. Gaat nooit meer de top halen.”

Voor Ihattaren kan, denkt De Mos, hetzelfde gaan gelden. “Als hij zijn gedrag niet snel verandert en hij met een zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) blijft werken die hem geen spiegel voor houdt, is Ihattaren het volgende talent over wie we straks niets meer horen. Volkomen logisch dat Roger Schmidt hem niet opstelt. Ihattaren laat het niet zien. En de waarheid ligt altijd op het veld.” De Mos zou oud-voetballer Adil Ramzi als laatste redmiddel weer snel bij de technische staf van PSV halen. “Niet per se alleen voor Ihattaren; ook voor andere allochtone jongens kan iemand met zijn status en achtergrond veel betekenen.” Als het Ramzi niet lukt, dan is het klaar, zo besluit De Mos. “Dan lukt niemand het.”