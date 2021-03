‘Ze doen allemaal zo stoer, maar eigenlijk zijn het een beetje sukkels’

Maandag, 8 maart 2021 om 11:10 • Yanick Vos • Laatste update: 11:23

Riechedly Bazoer werd vanwege een incident op de training bij Vitesse buiten de wedstrijdselectie gehouden voor het duel van afgelopen zondag met AZ (2-1). Hij zou op de training van vrijdag hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met trainer Thomas Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Ondanks dat hij zijn excuses heeft aangeboden, was de spelersraad van mening dat Bazoer niet mee mocht doen tegen AZ. Rafael van der Vaart laat weten ‘ontzettend te balen’ van de situatie van de ex-Ajacied.

Na het incident op de training bood Bazoer direct zijn excuses aan en ging hij met Letsch in gesprek over een eventuele straf. Volgens Freek Jansen, journalist van Voetbal International, overwoog de trainer om hem mee te laten doen tegen AZ omdat hij zijn excuses aanbood. “De spelersraad is er toen voor gaan liggen”, vertelde Jansen zondagavond bij Studio Voetbal. “Spelers hebben expliciet aangegeven: als Bazoer speelt, speel ik niet. Dat soort woorden zijn er gewoon gevallen bij Vitesse. Zij wilden gewoon niet dat Bazoer terugkeerde in de selectie. Die spelers zijn daar heel stellig in geweest. Tot vanochtend (zondag, red.) aan toe is daar gesteggel over geweest.”

Volgens Jansen wilde Vitesse het incident niet naar buiten brengen en melden dat hij afwezig was tegen AZ door een blessure. De omgeving van Bazoer had liever dat het eerlijke verhaal naar buiten kwam, daar volgens hen dit soort incidenten vaak toch wel uitekken. “Toen kwam er vanuit Bazoer het idee om hem op de bank te laten zitten”, aldus Janssen. Bazoer zou zelfs de hoogst mogelijke boete willen betalen om het incident achter zich te laten en erbij te kunnen zijn tegen AZ. “Want hij weet wat er allemaal over hem heen zou komen. Hij beseft dat het dom is wat hij heeft gedaan. Het mag absoluut niet. Maar tegelijkertijd: bij dit soort felle partijtjes kan het wel eens misgaan.”

“Als het verhaal klopt wat Freek aangeeft, dat de spelers ervoor zijn gaan liggen, dan weet je wel hoe je erop staat bij je medespelers”, haakte Ibrahim Afellay in. Volgens de oud-middenvelder gaat het om een ‘hele complexe situatie’. “Hij vertegenwoordigt ook een bepaalde marktwaarde. Ze hebben het misschien ook wel proberen stil te houden, want als zo’n verhaal naar buiten komt gaat het weer een eigen leven leiden. Hij is een jongen die op de nominatie staat om een mooie transfer te maken en Vitesse geld kan opleveren. Dit is nou precies een geval van hoe je niet in het nieuws moet komen. Dit is ook een beetje het verhaal van Bazoer.”

Afellay denkt dat de situatie nadelige gevolgen kan hebben voor de toekomst van Bazoer. “Hij is bewierookt hier aan tafel, door alles en iedereen. Maar als je iedere keer met dit soort akkefietjes naar buiten komt, dan zijn clubs toch bang om jou te contracteren”, aldus Afellay. “Dan moet je het geluk hebben dat er een trainer is bij een club die het risico met jou aandurft. Want aan zijn kwaliteiten ligt het natuurlijk niet.” Vorige week meldde De Telegraaf nog dat er vanuit Frankrijk serieuze interesse voor hem is. Lille OSC, Olympique Lyon en Olympique Marseille zouden hem intensief volgen.

“Ik baal er ontzettend van”, reageerde Van der Vaart op de situatie van Bazoer. “Je hebt in Nederland niet zoveel spelers waarvoor je naar het stadion gaat. Vitesse heeft er twee”, doelde hij op Bazoer en Oussama Tannana. “Dan denk ik: jongetje, jongetje, je geeft je hele carrière weg. En waarvoor? Dat iemand jou een tikkie geeft? Kom op, wees een vent. Je moet ook accepteren. Ze doen allemaal zo stoer, maar eigenlijk zijn het allemaal, begrijp me niet verkeerd, een beetje sukkels. Want ze geven hun hele carrière weg. Hij heeft in potentie alles om bij Ajax of ergens anders te spelen. Vitesse is niet het eindstation, maar zo neemt niemand hem.”