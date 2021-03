Ten Hag neemt geen risico met Blind; Tagliafico keert terug bij Ajax

Zondag, 7 maart 2021 om 11:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:13

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen zondagochtend vrijgegeven. De oefenmeester van de koploper in de Eredivisie kiest voor Edson Álvarez en Lisandro Martínez in het centrum van de verdediging. Daley Blind ontbreekt vanwege een knieblessure en Nicolás Tagliafico is fit genoeg om zijn rentree te maken. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA tussen de lijstaanvoerder en de huidige nummer zes op de ranglijst begint om 12.15 uur.

Blind hield de kwetsuur aan de knie over aan de midweekse bekeroverwinning (0-3) op sc Heerenveen. Davy Klaassen kampte na het duel in Friesland met enkelklachten, maar desondanks kan hij zondagmiddag gewoon starten. Bij Ajax kampt Noussair Mazraoui nog steeds met een oogblessure, waardoor Jurriën Timber als rechtsback start. Devyne Rensch en Zakaria Labyad zijn fit genoeg voor een plaats op de bank. Oussama Idrissi moet eveneens genoegen nemen met een rol als reserve.

Ten Hag kiest voor Mohammed Kudus als nummer tien kort achter de aanvallers en het middenveld bestaat verder uit Klaassen en Ryan Gravenberch. David Neres krijgt met het oog op het Europa League-duel met Young Boys van donderdag de voorkeur boven zijn Braziliaanse landgenoot Antony aan de rechterflank. Sébastien Haller en Dusan Tadic maken de voorhoede van Ajax compleet. Perr Schuurs had in Heerenveen nog een basisplaats, maar begint enkele dagen later op de bank. Maarten Stekelenburg verdedigt wederom het doel van Ajax, dat een volgende stap kan zetten naar de landstitel.

Ajax is bezig aan een zeer sterke reeks in de Eredivisie, want de formatie van Ten Hag is al dertien duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 5 december, toen FC Twente met een 1-2 overwinning uit Amsterdam vertrok. Na het treffen van zondag gaat de focus op het thuisduel met Young Boys van donderdag in de achtste finale van de Europa League. FC Groningen heeft de laatste vier competitiewedstrijden niet verloren. De laatste verliesbeurt was op 30 januari tegen Heracles Almelo (1-0). Paulos Abraham, vorige week de matchwinner tegen Fortuna Sitard (1-0) maakt zijn basisdebuut en vervangt de geblesseerde Jörgen Strand Larsen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; J. Timber, Álvarez, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Van Hintum; Van Kaam, Lundqvist; Suslov, El Hankouri; Abraham en Da Cruz.