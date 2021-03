Steven Berghuis lacht met Hans Kraay junior: ‘Word je expres op ons gezet?’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 19:07 • Jeroen van Poppel

Steven Berghuis verscheen na afloop van de klinkende overwinning tegen VVV-Venlo (6-0) goedgemutst voor de camera bij Hans Kraay junior. De aanvoerder van Feyenoord, die met een doelpunt en twee assists belangrijk was voor zijn ploeg, hoopt met de zege vertrouwen te hebben getankt voor de topper van volgende week tegen PSV. Verder geeft Berghuis aan al te hebben gesproken met Arne Slot, volgend seizoen de trainer van Feyenoord.

Feyenoord had zaterdag geen kind aan VVV. "Uiteindelijk dwingen we dat wel een beetje zelf af", begint Berghuis zijn verhaal bij ESPN. "Ik denk dat we redelijk tot goed hebben gespeeld, kansen afgemaakt vrij snel. VVV was ook niet heel erg goed denk ik vanavond. Het is gewoon een goede uitslag. Ik wil niet zeggen normaal, maar dit zijn wel uitslagen die je moet neerzetten vind ik. We komen natuurlijk uit een slechte fase, waarin we ook sterke tegenstanders troffen. Die hebben onze persoonlijke fouten allemaal aardig afgestraft. Dat is pijnlijk natuurlijk, maar je moet door. Je moet je schouders eronder zetten en voor het hoogst haalbare gaan. We gaan kijken wat dat is."

Als Kraay junior vraagt of zijn doelpunt te typeren is als 'een Berghuisje', laat de aanvaller een stilte vallen. "Nee, gewoon: ik oefen er veel op, zoals je weet, en dat wordt uitbetaald." Kraay junior wil dan weten of Berghuis al met Slot heeft gesproken. "Ja. Hij heeft daarin gevraagd of ik wil nadenken om te blijven. Ik heb nog een contract voor een jaar hierna", zegt Berghuis, die door de interviewer wordt voorgehouden een ontsnappingsclausule van vier miljoen euro te hebben in zijn contract, zoals eerder in diverse media werd beweerd. "Dat heb ik zelf nooit gezegd, hè", reageert de rechterspits.

Berghuis heeft nog geen beeld wat hij na dit seizoen gaat doen. "Dat weet ik echt niet. Zo ver denk ik ook niet na. Ik wil al mijn energie stoppen in de prestaties die we moeten neerleggen. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee, ikzelf ook. Ik moet beter spelen. Ik wil dit seizoen gewoon goed afsluiten en daarna naar het EK. Wat ik heb afgesproken met Slot? Niet zoveel eigenlijk. Ik heb nog een contract voor een jaar, dus wat dat betreft, zoals het ernaar uitziet ben ik er nog een jaar."

Kraay junior sluit het interview af door te zeggen: "Tot volgende week." Berghuis moet lachen en reageert knipogend: "Ben je er dan weer? Word je expres op ons gezet? Misschien denken ze wij twee... misschien halen we weer wat uit met zijn tweeën." Met dat laatste doelt Berghuis op het interview dat hij eerder dit seizoen aan Kraay junior gaf na de wedstrijd tegen PSV (3-1 winst). Toen reageerde de Oranje-international geagiteerd op een opmerking van Kraay junior dat hij 'hard gewerkt' had. "Heb je mij niet gezien tegen Ajax, dan?", zei Berghuis toen fel. "Tegen Tagliafico. Of tegen Wijndal. Ik bijt nu van me af, maar ik ben dat stempel een beetje zat."