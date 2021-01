Berghuis schiet uit zijn slof tegen Kraay: ‘Heb je mij niet gezien tegen Ajax?’

Zondag, 31 januari 2021 om 16:50 • Chris Meijer • Laatste update: 17:19

Een opmerking van Hans Kraay junior tijdens een interview na afloop van Feyenoord - PSV (3-1) is volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij Steven Berghuis. De verslaggever van ESPN stipte aan dat de aanvoerder van de Rotterdammers ‘hard had moeten werken’, waarop de aanvaller uiterst fel reageerde. Berghuis, die tegen PSV een doelpunt voor zijn rekening nam, zegt ‘dat stempel een beetje zat’ te zijn.

“Het is heel belangrijk voor ons, voor de club en voor het gevoel dat dit een gewonnen wedstrijd is. Je kan ‘m al invullen als je deze ook verliest. Dan ga je naar Groningen en wordt het moeilijker en moeilijker. Dit was een fantastische overwinning, we hebben voor elkaar gevochten en toegeslagen in de counter”, zo begint Berghuis zijn analyse bij ESPN na afloop van het duel met PSV. Kraay vraagt of trainer Dick Advocaat zijn spelers had verteld dat ze ‘terug moesten naar de manier van voetballen waarmee ze dertig wedstrijden ongeslagen bleven’.

“Mwa, het wordt allemaal een beetje overdreven. Dat is nooit een issue geweest. Als we laag en compact stonden, sneden ze er ook doorheen. We hadden het nu wat beter op orde. We wisten dat ze gingen rouleren, dus ik moest mee met Max of in de zone blijven voor Thomas”, antwoordt de vleugelaanvaller. Kraay zegt vervolgens dat Berghuis ‘hard moest werken’. “Heb je mij niet gezien tegen Ajax, dan?”, reageert Berghuis fel. “Tegen Tagliafico. Of tegen Wijndal. Ik bijt nu van me af, maar ik ben dat stempel een beetje zat.”

Je zou zeggen dat Steven Berghuis zijn geluk niet op kan na de zege op PSV... "Heb je mij niet gezien tegen Ajax dan, tegen Tagliafico? En tegen Wijndal?" pic.twitter.com/Wk7WyBGNa9 — ESPN NL (@ESPNnl) January 31, 2021

Kraay vraagt over welk stempel Berghuis het heeft. “Je vraagt toch of ik hard gewerkt heb. Doe ik dat niet elke wedstrijd? Elke wedstrijd werk ik hard, Hans”, zo luidt zijn antwoord. Kraay lijkt zich van geen kwaad bewust: “Ik val je niet aan, ik wilde net over de mooie goals beginnen. Jullie verdedigen en maken twee of drie fantastische goals op de counter. Jij had deze ook nodig.”

“Je moet leveren als aanvaller van Feyenoord, ik stond al heel lang droog en dat is niet goed”, vervolgt Berghuis. Hij had sinds de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op 13 december al niet meer gescoord. “In de speelwijze die we hebben, staan de vleugelaanvallers best wel laag op het veld. Wat we nu goed deden, was de eerste drie passes in de ploeg houden. Dan krijg je de tijd om naar voren te komen. Als je de bal gelijk kwijt ben, kom je ook niet meer voorin. Dat is leerzaam voor de tweede helft, want toen raakte we de bal snel kwijt en dan kom je gewoon niet meer voorin.”

“Gefeliciteerd Steven. Als ik zeg dat je hard gewerkt hebt, heb ik geen bijbedoelingen”, zo besluit Kraay zijn gesprek met Berghuis. “Doe ik elke wedstrijd”, besluit de aanvoerder van Feyenoord, terwijl hij wegloopt.