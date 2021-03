‘Polletje’ beveiligde spelers van Ajax en kreeg hoog bezoek in de gevangenis

Donderdag, 4 maart 2021 om 19:25

Martin van de Pol is donderdag doodgeschoten aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Zuidoost. De veroordeelde crimineel was jarenlang een invloedrijke figuur binnen de fanatieke F-Side van Ajax. Hij werd vanwege zijn onverschrokkenheid in de strijd met hooligans van andere clubs op handen gedragen door sommige supporters, maar andere personen binnen de club waren juist 'doodsbang' voor Van de Pol, schrijft De Telegraaf na de dood van Van de Pol.

'Polletje', zoals hij bekendstond, werd in 2000 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub in Haarlem, maar in hoger beroep werd zijn straf verlaagd tot vijftien jaar cel. Hij was al sinds de jaren tachtig een opvallende figuur binnen de F-Side. Berucht is bijvoorbeeld het verhaal over een politiepaard dat hem tijdens een rel in zijn gezicht trapte, waardoor zijn gezicht onherstelbaar werd beschadigd. Volgens het Algemeen Dagblad zou het drugsgebruik van Van de Pol eraan hebben bijgedragen dat hij desnoods in zijn eentje een groep rivaliserende fans bestormde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens zijn gevangenisstraf liet de F-Side hem niet vallen. In de Bijlmerbajes kwam zelfs toenmalig voorzitter Michael van Praag eenmaal op bezoek bij Van de Pol. Om hem een hart onder de riem te steken, nam de voorzitter een shirt van Ajax mee. Na zijn vrijlating in 2010 was 'Polletje' vrijwel dagelijks bij de club te vinden. Hoewel Ajax het in eerste instantie ontkende, schoof hij volgens De Telegraaf aan bij overlegvergaderingen tussen de gemeente, politie en Ajax over risicowedstrijden. Met vooral jonge supporters aan zijn zijde maakte hij jarenlang de dienst uit in het supportershome, waar ook in drugs werd gehandeld, aldus het Algemeen Dagblad.

Hij schoof in 2014, tot weerzin van de toenmalige districtschef in Amsterdam-Zuidoost, zelfs aan bij een evaluatie van de rellen die plaatsvonden rond een wedstrijd tussen Ajax en SC Cambuur. 'Polletje' was meegekomen met vertegenwoordiger van Ajax naar het overleg in de Johan Cruijff ArenA. Hij zou zelfs een tijdlang spelers hebben beveiligd. Het ging om geblesseerde of geschorste Ajax-spelers die bij wedstrijden het supportersvak bezochten. De Telegraaf publiceerde in 2014 op de voorpagina van de krant een foto waarop Van de Pol zich in de buurt van toenmalig Ajacieden Viktor Fischer en Niklas Moisander begaf. Bovendien zou Andy van der Meijde soms gebruik hebben gemaakt van zijn diensten.

Soms werden supporters die met de spelers op de foto wilden hardhandig verwijderd door Van de Pol. Ajax verzekerde in april 2014 echter dat Van de Pol niet zo invloedrijk is als werd beweerd. Woordvoerder Miel Brinkhuis van Ajax deed het bericht dat de crimineel een soort bodyguard zou zijn af als 'pertinente onzin’. “Wij hebben onze eigen veiligheidsorganisatie”, vertelde de zegsman aan het Algemeen Dagblad. “Als wij een speler om wat voor reden dan ook willen beveiligen, zetten we daar zelf personeel voor in. Hoe deze Polletje zich verder gedraagt rondom spelers, dat weet ik niet, maar wij hebben niets met hem te maken.”

Het bestuur van Ajax was sowieso niet meer zo blij met de aanwezigheid van 'Polletje', die bovendien betrokken raakte bij conflicten binnen de harde kern. Hij zou medesupporters hebben mishandeld en bedreigd, perste hooligans af en raakte diep in de coke- en pillenhandel. Hoewel veel leden van de F-Side hem nog wel respecteerden en zagen als 'strijder', was er bij de 'oude harde kern' meer onvrede over zijn drieste optreden. Nadat een lid hem tegen de grond sloeg, werd zijn invloed tanende. Van de Pol was steeds minder te vinden in het stadion dat op een steenworp afstand ligt van de plek waar hij donderdag door een onbekend persoon werd doodgeschoten, toen 'Polletje' zijn zevenjarige dochter van school haalde.