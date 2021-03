Galatasaray dondert nota bene bij hekkensluiter van roze wolk af

Woensdag, 3 maart 2021 om 19:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:25

De winnende reeks van Galatasaray in de Süper Lig is ten einde. Het team van Fatih Terim leed woensdagavond nota bene bij hekkensluiter Ankaragücü een 2-1 nederlaag en dat betekende de eerste misstap na acht zeges op rij. Door de nederlaag kan Fenerbahçe donderdag bij winst op Antalyaspor op evenveel punten komen en kan Besiktas, dat nu evenveel punten als CimBom heeft, alleen aan de leiding gaan als in het thuisduel met Gaziantep de vijfde zege op rij wordt geboekt.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust ging de bal op de stip. Na een voorzet vanaf rechts maakte Arda Turan een overtreding op Endri Cekici en ging de bal ook nog eens tegen zijn hand. Scheidsrechter Halil Umut Meler wees naar de stip, waarna Ibrahim Akdag de bal uitstekend in de linkerhoek schoot: 1-0.

Na rust stapelden de problemen zich op voor Galatasaray, dat in de 55e minuut de 2-0 om de oren kreeg. Saba Lobjanidze speelde Marcao uit aan de linkerkant van het strafschopgebied en werkte het leer vervolgens fraai over doelman Fernando Muslera heen. Twee minuten later stond het team van Terim ook nog eens met tien man op het veld. Mostafa Mohamed, de man die zes keer scoorde in zijn eerste zes competitieduels, zette al dan niet bewust zijn elleboog tegen de kin van Akdag in een duel om de bal en mocht meteen inrukken. Umut Meler had het sowieso druk: hij deelde tien keer geel uit.

De in de rust voor Arda ingevallen Radamel Falcao claimde enkele minuten later een strafschop na een duw van Ante Kulusic, maar daar wilde Umut Meler niet aan. De aansluitingstreffer van Galatasaray, in de 92e minuut via Kerem Aktürkoglu, kwam veel te laat. Ryan Donk vormde samen met Marcao het centrum van de defensie; Ryan Babel deed alleen de laatste zeven minuten mee als vervanger van Gedson Fernandes.