Tannane voelt zich miskend na werelddoelpunt: ‘Dat wordt nooit gezegd’

Dinsdag, 2 maart 2021 om 23:36 • Jeroen van Poppel

Oussama Tannane speelde dinsdagavond een doorslaggevende rol voor Vitesse in de gewonnen halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen VVV-Venlo (2-0). De aanvallende middenvelder gaf eerst een ragfijne voorzet op Armando Broja en schoot de bal daarna fenomenaal in de kruising. Na afloop geeft Tannane aan zich in Nederland nogal eens miskend te voelen. "Als iemand anders die goal maakt die ik vandaag maak, dan wordt het veel groter gemaakt dan als ik die bal zo in de kruising schiet", zegt hij tegenover ESPN.

"Of ik me soms tekort gedaan voel? Ja, zeker. Het is altijd mijn verleden wat erbij wordt gehaald, dat vind ik zo jammer", vervolgt Tannane. "Dan denk ik: ik heb me zo verbeterd. Ik ben zo rustig geworden, maar dat wordt nooit gezegd. Er hoeft alleen iets kleins te gebeuren en er wordt weer gezegd: 'Het is weer Tannane van vroeger.' Ik vind het heel jammer dat niet wordt gezien hoe ik ben veranderd, hoe ik ook op het veld ben."

? Goal Vitesse! Met een fraaie kopbal zet Broja de Arnhemmers op voorsprong. Is dit de goal die Vitesse naar de finale brengt? ?? ESPN #?? #vitvvv pic.twitter.com/lK7j7wMxsm — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2021

Voor Tannane voelde het bevrijdend zijn schot in de 85ste minuut schitterend in de kruising vloog. "Ik heb de laatste wedstrijden steeds op de paal en lat lopen schieten. Gelukkig dit keer vliegt hij de kruising in. Dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Hij vliegt eerst naar binnen en dan naar buiten, dus ik raak hem een beetje met mijn buitenkant." Tannane had het lastig met de mandekking van VVV. "Het was een zware pot, ook voor mij. Ik heb spelers die overal meerennen waar ik ben, dat is niet leuk voetballen. Als ik naar rechts loop lopen ze mee, als ik naar links loop, lopen ze ook mee. Ik heb ook gezegd tegen onze jongens: 'Ik ga expres naar rechts of links lopen, dan komt er ruimte in het midden, dan kunnen jullie daar gebruik van maken.'"

Tannane leed liefst 28 keer balverlies tegen VVV, maar vindt dat dat bij zijn spel hoort. "Ik wil gewoon mijn creativiteit gebruiken. Ik weet dat ik creatief ben, ik wil jongens één-op-één voor de goal zetten. Dat lukt niet altijd. Ik leg heel veel risico in mijn spel, dat maakt mij juist zo goed. Natuurlijk raak ik veel ballen kwijt, maar het kan zijn dat de laatste twee ballen goed zijn en we met 2-0 winnen." Vitesse staat in de finale tegen de winnaar van het treffen tussen sc Heerenveen en Ajax. Tannane heeft een duidelijke voorkeur voor Ajax. "Natuurlijk. Ik ben een echte Amsterdammer. Ik ben daar opgegroeid. Hoe mooi is om te winnen van je eigen stad? Dat is het mooiste."