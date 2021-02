Ziyech verzuimt bij terugkeer in de basiself tegen United glansrol te pakken

Zondag, 28 februari 2021 om 19:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:36

Chelsea en Manchester United hebben in een teleurstellende topper de punten gedeeld zondagavond: 0-0. Beide ploegen wisten de hooggespannen verwachtingen niet waar te maken en zorgden ervoor dat Manchester City zonder te spelen een stap dichterbij de titel kwam. Hakim Ziyech begon voor het eerst in zes competitiewedstrijden in de basis en werd door Thomas Tuchel tien minuten voor tijd naar de kant gehaald, terwijl Donny van de Beek bij United de volledige wedstrijd op de bank bleef. De achterstand van United op koploper City is door het gelijkspel twaalf punten. Chelsea bezet de vijfde plek.

Na een ietwat afwachtend begin van beide ploegen, nam Marcus Rashford na een kwartier spelen voor de eerste keer het doel van Chelsea onder vuur. De aanvaller besloot een vrije trap van een meter of dertig ineens op doel te schieten, maar trof de vuisten van Édouard Mendy. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer drukte vervolgens door en leek een strafschop te krijgen na een vermeende handsbal van Callum Hudson-Odoi. De aanvaller van Chelsea leek het leer met de arm te beroeren in duel met Mason Greenwood, maar scheidsrechter Stuart Attwell wilde er niet aan na door de videoscheidsrechter naar het scherm te zijn geroepen.

Diezelfde Hudson-Odoi nam halverwege de eerste helft het doel van David de Gea onder vuur. Het schot leek gevaarlijk, maar ging uiteindelijk enkele meters naast. Tien minuten later was hij de aangever en legde hij de bal vanaf de rechterkant van het veld op een presenteerblaadje voor Olivier Giroud, die opdook bij de eerste paal. De spits had de bal voor het inkoppen, maar zag zijn inzet voorlangs gaan. Na rust kregen beide ploegen het niet voor elkaar om voor meer spektakel te zorgen, toen Ziyech voor het eerst gevaarlijk werd. De voormalig Ajacied schoot vijf minuten na rust van dichtbij op De Gea en zag de sluitpost van United redden.

De beste kansen waren in de tweede helft voor United, dat via Greenwood voor het eerste moment van opwinding zorgde voor het doel van Mendy. De buitenspeler probeerde het met een geplaatst schot, maar was onnauwkeurig in de afronding en zag zijn schot rakelings naast gaan. Ook een knappe poging van Fred miste het doel van Chelsea op een haar na. Toen Ziyech vervolgens naar de kant ging voor Timo Werner, zorgde de Duitser in de slotfase bijna voor de overwinning namens de ploeg van Tuchel. De aanvaller haalde de trekker over, maar kon net op tijd worden afgestopt door een goede ingreep van Victor Lindelöf, die zich voor de bal gooide. Daardoor bleef het treffen op Stamford Bridge doelpuntloos.