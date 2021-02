Koeman boos op geblesseerde Araújo; verdediger trapt bank omver

Zaterdag, 27 februari 2021 om 20:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:46

Barcelona kwam zaterdag niet ongeschonden uit de competitiewedstrijd in en tegen Sevilla (0-2) winst. Gerard Piqué liet zich na 67 minuten spelen vervangen door Ronald Araújo, maar na afloop stelde hij de fans gerust: de wissel was van tevoren besproken. Luttele minuten later moest Pedri echter naar de kant na een botsing met Joan Jordán en hij lijkt twee tot drie weken aan de kant te zullen staan. Tot overmaat van ramp hield Araújo, die na drie weken afwezigheid zijn rentree had gemaakt, het nog geen kwartier vol.

Araújo kreeg al snel klachten aan zijn enkel, hetzelfde gewricht dat de Uruguayaan op 7 februari tegen Real Betis (2-3) parten speelde en hem sindsdien tot zaterdag aan de kant hield. Terwijl hij door de medische staf werd behandeld, wilde hij het veld echter niet verlaten, zo blijkt uit televisiebeelden. Ronald Koeman stapte duidelijk geïrriteerd op de verdediger af om te laten weten dat Samuel Umtiti op het punt stond om in te vallen. Araújo baalde duidelijk van de situatie en schopte een bank in het Ramón Sánchez Pizjuan omver.

Piqué benadrukte na afloop dat hij geen last had van zijn knie. De wissel in de 67e minuut was een afspraak tussen de technische staf en de verdediger. “We hebben afgesproken dat we de minuten langzaamaan gaan opvoeren. Ik had drie maanden niet gespeeld en amper getraind alvorens ik mijn rentree maakte. Ik heb veel wedstrijden achter elkaar gespeeld en zelfs meer dan we verwacht hadden. We hadden afgesproken dat ik ongeveer 65 minuten op het veld zou staan, ook afhankelijk van de tussenstand.”

Barcelona heeft via de officiële kanalen al bekendgemaakt dat Pedri met een spierblessure kampt. Nader onderzoek moet zondag de ernst van de kwetsuur uitwijzen, maar Spaanse media gaan uit van een absentie van twee tot drie weken. Dat zou betekenen dat de tiener het weerzien met Sevilla en Paris Saint-Germain in respectievelijk de Copa del Rey en de Champions League moet missen, evenals minimaal de duels met Osasuna en Huesca in LaLiga. Mogelijk haalt de smaakmaker het competitieduel met Real Sociedad in het weekend van 20 en 21 maart.

“We moeten afwachten”, antwoordde Koeman toen hij een vraag over de geblesseerden kreeg. “We hebben gewisseld en het team ging op dezelfde voet verder. Dit hangt niet van een of twee spelers af.” De Nederlander was blij met de zege op Sevilla, dat woensdag in het Camp Nou een 2-0 voorsprong uit het heenduel in de halve finale van de Copa del Rey verdedigt. “We geloven in een ommekeer, maar woensdag zal het weer een ander duel zijn”, voorzag Koeman. “Maar het belangrijkste is het tonen en hebben van ambitie. We zullen een complete wedstrijd moeten spelen. Alleen op die manier zullen we kansen hebben.”

Messi - nee... Messi - jaaaaaa! ?? De Argentijn deelt de genadeklap uit ?? De voorbereiding mag er ook zijn ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaBarça pic.twitter.com/Bht5ja7LgL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2021

Koeman wilde het duel van woensdag niet als ‘het duel van het seizoen’ omschrijven. “Elke wedstrijd, zoals die van vandaag, is belangrijk. Woensdag is het weer een andere competitie. We moeten proberen om zo lang mogelijk om elke prijs mee te blijven doen.” De Nederlander koos in Zuid-Spanje voor een 5-3-2-systeem, met Sergiño Dest en Jordi Alba als aanvallende backs. Dat ging ten koste van voornamelijk Antoine Griezmann, die zelfs niet van de bank afkwam.

“We hebben het systeem veranderd omdat we goed druk wilden zetten op Sevilla. We hebben ze aan de bal niet met rust gelaten en we hebben van de snelheid van Ousmane Dembélé geprofiteerd. Het eerste doelpunt was precies hoe wij het wilden. Het niet in de wedstrijd laten komen van Sevilla was de sleutel. Tonen van agressie. Dit was een complete wedstrijd van ons.” Koeman ontkende dat de reserverol van Griezmann én de invalbeurt van Martin Braithwaite een teken aan de wand was. “Absoluut niet. We wilden alleen het systeem veranderen en Dembélé voorin zetten. We hadden iemand nodig die sneller was dan Lionel Messi. Het is vanwege een verandering van het systeem.”