‘Als Ajax hem écht wil houden, dan kunnen ze hem natuurlijk houden’

Zaterdag, 27 februari 2021 om 07:50 • Yanick Vos

Brian Brobbey maakt volgens Valentijn Driessen een goede kans om eerste spits te worden bij RB Leipzig, de club die naar verluidt serieus geïnteresseerd in hem is. De talentvolle spits heeft aangegeven dat hij zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengt, als is clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf van mening dat directeur voetbalzaken Marc Overmars een poging moet ondernemen om hem langer in de Johan Cruijff ArenA te houden.

Ondanks dat Brobbey heeft aangegeven dat hij zijn contract niet verlengt komt hij regelmatig aan spelen toe. Afgelopen donderdag kwam hij in de Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC in de tweede helft als invaller binnen de lijnen en leverde hij de assist op het winnende doelpunt van David Neres. Een week eerder maakte hij op Franse bodem zelf het winnende doelpunt. “Ik weet niet hoe Brobbey er inmiddels zelf over denkt, dat schijnt ook alle kanten op te schieten. De ene keer wil hij blijven en dan toch weer weg”, zegt Verweij in de Kick-off-podcast van de krant “Hij neigt nu nog steeds naar Leipzig, maar wellicht dat Ajax toch een hele serieuze poging kan ondernemen om hem te houden. Dat zou voor iedereen het beste zijn.”

“Als Ajax hem écht wil houden, dan kunnen ze hem natuurlijk houden”, stelt Driessen. Volgens hem kan Ajax Brobbey een niet te weigeren contract aanbieden. “Dan biedt je desnoods hetzelfde als Leipzig, bijvoorbeeld. Maar er zitten mensen om hem heen en daar moet ook voor gezorgd worden”, doelt hij op zaakwaarnemer Mino Raiola. “En als een speler een aflopend contract heeft bij Raiola, dan moet je wel over de brug komen.” Driessen snapt de beweegredenen van Brobbey om verder te kijken. Hij wijst onder meer naar de aanwezigheid van Sébastien Haller en de kans op speeltijd bij Leipzig.

Volgens Driessen maakt Brobbey een goede kans om veel aan spelen toe te komen in de Bundesliga. “Leipzig hebben we vorige week gezien en dan zeg je toch dat hij daar best wel eens eerste spits zou kunnen worden. Zij hebben daar niet echt iemand lopen. Die Youssouf Poulsen loopt er af en toe, maar zit ook heel vaak op de bank. Ze hadden Timo Werner en dat was ook zo’n klein gedrongen mannetje die continu diep ging en snel is. Brobbey is best snel, dus ik kan me wel voorstellen dat zij voor hem een rol zien weggelegd, misschien zelfs wel als basisspeler.”

Verweij denkt dat Brobbey er beter aan doet om bij Ajax te blijven, zelfs als hij tweede keus is. Hij legt in de podcast uit dat hij bij een ruime voorsprong bij Ajax de wedstrijden vol kan maken, maar ook bij een achterstand. “Sta je 1-0 achter, dan moet je ingebracht worden om alsnog die overwinning te forceren. Dus een spits komt redelijk veel aan voetballen toe”, aldus Verweij. “Je kan beter spits zijn en tweede keus zijn dan tweede keus als keeper, tenzij je Stekelenburg heet en Onana een verkeerd pilletje neemt.”