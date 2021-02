Blick dicht Young Boys kansen toe: ‘Ajax heeft een keepersprobleem’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 16:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:57

In Zwitserland wordt reikhalzend uitgegeken naar het tweeluik van Young Boys met Ajax in de achtste finale van de Europa League, op 11 en 18 maart. Het dagblad Blick ziet kansen voor de Zwitserse ploeg, zeker omdat de doorgaans zo betrouwbare André Onana vanwege een schorsing van een jaar niet inzetbaar is tegen Young Boys. Desondanks is er ook veel respect voor Ajax, dat de belangrijkste Europese clubprijs in het verleden maar liefst viermaal wist te winnen.

"Een moeilijke loting, maar zeker kansrijk. Dat is zo ongeveer de toon van de experts na de loting door voormalig Young Boys-crack Hakan Yakin", zo schrijft Blick vrijdagmiddag kort na de koppeling van Ajax aan de opponent uit Zwitserland. De kop boven het artikel luidt dan ook: 'Young Boys-tegenstander Ajax heeft een keepersprobleem'. De krant constateert dat Ajax door de schorsing van Onana noodgedwongen een beroep moet doen op veteraan Maarten Stekelenburg. "Hij is op 38-jarige leeftijd teruggekeerd onder de lat bij Ajax. Hij keepte in beide wedstrijden tegen Lille OSC, duels die door Ajax met 2-1 werden gewonnen."

Le Matin denkt dat Young Boys kans heeft om 'een nieuwe pagina aan het geschiedenisboek toe te voegen'. "Daarnaast krijgt men een flinke boost door de terugkeer van verdediger Mohamed Camara en aanvaller Jean-Pierre Nsamé, die geschorst waren voor de wedstrijden tegen Bayer Leverkusen in de vorige ronde." De regionale krant Neue Zürcher Zeitung, gevestigd in Zürich, ziet Young Boys excelleren in een voor het Zwitserse voetbal verder vrij kleurloos seizoen in Europees opzicht. "Young Boys schittert als een eenzame Zwitserse vaste ster aan de Europa Cup-hemel en treft nu Ajax in de tweede ronde van de Europa League", zo krijgt de eerstvolgende Europese tegenstander van Ajax op het schild gehesen.

Volgens Tages Anzeiger wordt het een 'moeilijk verhaal' voor Young Boys, nu Ajax de volgende horde is in de Europa League. Technisch directeur Christoph Spycher is desondanks in zijn nopjes met de loting van vrijdagmiddag. "We hebben de afgelopen maanden veel geïnvesteerd en op momenten als gisteravond (tegen Leverkusen, red.) kunnen we ook de vruchten plukken van dit werk", aldus de tevreden Young Boys-directeur. "De leden van de technische staf namen een glas rode wijn en sommige spelers trakteerden zichzelf op een biertje. We staan nu voor een grote uitdaging. Wederom zijn we de outsiders en wederom gaat het om een elftal dat bekend staat om het goede voetbal."

"Ajax is natuurlijk weer een grote naam voor ons, net iets groter nog dan Leverkusen", kijkt Spycher vol verwachting uit naar de dubbele ontmoeting met Ajax in de achtste finale van de Europa League. "Ik weet dat Ajax en zijn trainer voor aanvallend voetbal staan. Erik ten Hag staat als coach erg hoog aangeschreven. En Ajax heeft de laatste tijd keer op keer geweldige spelers weten voort te brengen", zo besluit de 'td' van Young Boys met een lofzang op het beleid in de Johan Cruijff ArenA. 20min brengt net als Blick de afwezigheid van Onana in herinnering.

"Gaat de ploeg uit Bern het redden? Het is absoluut mogelijk", geeft de Zwitserse krant antwoord op zijn eigen vraag. "Ze wonnen immers onlangs twee keer in de Europa League van Bayer Leverkusen (4-3 en 0-2, red.). De plek in de achste finale is dan ook absoluut verdiend te noemen. Dus waarom kunnen de Nederlanders ook niet verslagen worden? Ajax is immers ook verzwakt. Doelman André Onana werd bij een dopingtest positief bevonden, daar hij een verboden drug had ingenomen. De UEFA schorste de keeper uit Kameroen vervolgens voor een jaar", zo wordt nogmaals verwezen naar de sanctie voor Onana, waardoor hij onder meer de duels met Young Boys zal missen.