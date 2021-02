Ajax speelt in achtste finale van de Europa League tegen Young Boys

Vrijdag, 26 februari 2021 om 13:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:30

Ajax speelt in de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys, zo heeft de loting in Nyon vrijdagmiddag uitgewezen. De Amsterdammers beginnen de dubbele confrontatie tegen de Zwitsers met een thuiswedstrijd. De wedstrijden worden afgewerkt op donderdag 11 en 18 maart.

Het treffen met de Zwitsers wordt voor Ajax een weerzien met Miralem Sulejmani. De 32-jarige aanvaller werd in 2008 door de Amsterdammers voor 16,25 miljoen euro als recordaankoop binnengehaald. Na vijf weinig succesvolle jaren vertrok Sulejmani transfervrij naar Benfica, om twee jaar later aan te sluiten bij Young Boys. Bij de Zwitsers geldt de Serviër als regelmatige basisspeler. Overigens speelt Young Boys, dat in de vorige ronde afrekende met het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, zijn thuiswedstrijden in het Stadion Wankdorf op kunstgras.

Ajax heeft in de historie een keer eerder gespeeld tegen Young Boys. In het seizoen 1987/88 volgde een dubbele confrontatie tegen de Zwitsers in de kwartfinale van de Europa Cup 2. Ajax won destijds zowel de thuis- als uitwedstrijd met 1-0. De laatste keer dat Young Boys tegen een Nederlandse club speelde, was in het seizoen 2019/20. Feyenoord ging in de groepsfase met 2-0 onderuit op bezoek bij Young Boys en speelde in De Kuip gelijk (1-1).

Er was bij die loting geen sprake van geplaatste en ongeplaatste clubs. Clubs uit hetzelfde land konden elkaar voor het eerst treffen. Ajax kon alle vijftien overgebleven ploegen loten. De overige opties voor de ploeg van trainer Erik ten Hag waren Tottenham Hotspur, Granada, Shakhtar Donetsk, Rangers, Arsenal, Molde, Villarreal, AC Milan, AS Roma, Dynamo Kiev, Dinamo Zagreb, Slavia Praag, Manchester United en Olympiacos.

Ajax rekende donderdagavond in de achtste finale af met Lille. Nadat de Amsterdammers het uitduel vorige week met 1-2 hadden gewonnen, werd het in de Johan Cruijff ArenA 2-1. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam al snel op voorsprong dankzij een snelle treffer van Davy Klaassen, maar maakte het zichzelf nog lastig toen Yusuf Yazici in de tweede helft met een strafschop gelijk kon maken. David Neres zorgde in de 88ste minuut voor de bevrijdende winnende goal.

Volledige loting achtste finale Europa League 2020/21:

Ajax (Ned) - Young Boys (Zwi)

Dynamo Kiev (Oek) - Villarreal (Spa)

AS Roma (Ita) - Shakthar Donetsk (Oek)

Olympiacos (Gri) - Arsenal (Eng)

Dinamo Zagreb (Kro) - Tottenham Hotspur (Eng)

Manchester United (Eng) - AC Milan (Ita)

Slavia Praag (Tsj) - Rangers (Sco)

Granada (Spa) - Molde FK (Nor)