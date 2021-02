Rangers bezorgt Nederland goed nieuws na tweeluik met veertien treffers

Donderdag, 25 februari 2021 om 20:50 • Chris Meijer • Laatste update: 21:12

Rangers FC heeft zich na een spectaculair tweeluik geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. De ploeg van manager Steven Gerrard was op het eigen Ibrox met 5-2 te sterk voor het Belgische Royal Antwerp. De return was in navolging van de heenwedstrijd een doelpuntenfestijn, aangezien de eerste ontmoeting vorige week in België op de Bosuil in 3-4 eindigde. Met de veertien treffers in het tweeluik zorgen Rangers en Antwerp voor een record in de knock-outfase van de Europa League.

Door de sensationele zege in Antwerpen had Rangers een uitstekende uitgangspositie voor de return. Antwerp stevende in de heenwedstrijd tot tien minuten voor tijd af op een 3-2 overwinning, tot het duel volledig kantelde. Ryan Kent tekende in minuut 83 voor de 3-3, Abdoulaye Seck kreeg vijf minuten later een rode kaart en Borna Barisic bezorgde Rangers in blessuretijd vanaf de strafschopstip nog een 3-4 overwinning.

Het werd al snel duidelijk dat de return in Glasgow niet zonder doelpunten zou blijven. Met negen minuten op de klok schoot Alfredo Morelos namens de thuisploeg de openingstreffer tegen de touwen, met dank aan defensief geklungel in de Belgische defensie. Antwerp liet zich ondanks een vroege achterstand niet uit het veld slaan en kwam na een halfuur spelen op gelijke hoogte, toen Lior Rafaelov bij de eerste paal een voorzet van Jordan Lukaku binnentikte.

De tweede helft was pas zestien seconden aan de gang, toen Morelos Nathan Patterson lanceerde en hij van dichtbij de 2-1 op het scorebord schoot. Toen Kent tien minuten later op aangeven van Morelos de 3-1 verzorgde, leek het tweeluik definitief in het slot. Twee minuten later keerde de spanning echter alweer terug, toen Didier Lamkel Zé Connor Goldson en doelman Allan McGregor te slim af was en de marge terugbracht tot één. Een megastunt bleef echter uit, want Barisic en Cedric Itten bepaalden met rake strafschoppen in minuut 79 en minuut 92 de eindstand op 5-2.

De uitschakeling van Antwerp betekent goed nieuws voor Nederland met het oog op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA, aangezien concurrent België een club verliest en alleen Club Brugge nog in de race heeft in Europa. Rangers bereikt zo voor het tweede jaar op rij de achtste finale van de Europa League, waarin vorig seizoen Bayer Leverkusen te sterk was. In eigen land stevenen the Gers af op de eerste landstitel in tien jaar, aangezien de voorsprong op naaste achtervolger en aartsrivaal Celtic maar liefst achttien punten bedraagt.