Berlusconi en Capello gaan los op Ibrahimovic: ‘Milan moet dit tegenhouden’

Donderdag, 25 februari 2021 om 11:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:33

Silvio Berlusconi en Fabio Capello snappen niet waarom AC Milan toestemming geeft aan Zlatan Ibrahimovic om deel te nemen aan het Festival van San Remo, een evenement dat tussen dinsdag 2 en zaterdag 6 maart plaatsvindt. De 39-jarige aanvaller uit Zweden zal een gedeelte van de presentatie voor zijn rekening nemen, terwijl er tevens een duet met Bologna-trainer en vriend Sinisa Mihajlovic op de agenda staat.

Berlusconi verwijst naar de Milanese derby van afgelopen zondag, toen AC Milan met 0-3 werd geklopt door rivaal en buurman Internazionale en Ibrahimovic na 75 minuten naar de kant werd gehaald. "Hij had klaarblijkelijk rust nodig in de derby", laat de huidige voorzitter van Serie B-club AC Monza op enigszins cynische wijze optekenen in de Italiaanse media. "Ik zal niet ingaan op de dingen die Ibrahimovic buiten het veld doet, dat is verder mijn zaak niet. Maar ik kan niet begrijpen hoe de leiding van Milan kan instemmen met een dergelijk verzoek. Hij zou zich tijdens het seizoen namelijk alleen moeten focussen op voetbal", aldus de verbaasde Berlusconi.

Milan wil niet dat Ibrahimovic tussen 2 en 6 maart steeds 550 kilometer reist

Fabio Capello, die Ibrahimovic meemaakte bij Juventus, is net als Berlusconi verrast door het uitstapje van de routinier van volgende week. "Hij wil dit blijkbaar graag doen, maar dit staat natuurlijk wel volledig haaks op de professionaliteit en toewijding die hij op zijn ploeggenoten van Milan wil overbrengen. De club had dit gewoon moeten tegenhouden. Ibrahimovic wordt betaald door Milan en daarom moet hij de club en de supporters respecteren", laat Capello in duidelijke bewoordingen weten.

Trainer Stefano Pioli ziet evenwel geen problemen in het uitstapje van Ibrahimovic richting San Remo. "Als er één persoon is, een kampioen en een jongen, die met deze druk kan omgaan, dan is dat Zlatan wel. Sterker nog, hij gaat er waarschijnlijk alleen maar beter door presteren", voorspelt de Milan-trainer. brahimovic zal dinsdagavond nog trainen, om vervolgens per helikopter naar San Remo vliegen om daar ‘s avonds een optreden te verzorgen. De aanvaller doet woensdagavond wel gewoon mee in het competitieduel met Udinese in het San Siro. Ibrahimovic keert vervolgens donderdagochtend terug op het muziekfestival, om daar tot zaterdag te verblijven.