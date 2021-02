Milan wil niet dat Ibrahimovic tussen 2 en 6 maart steeds 550 kilometer reist

Vrijdag, 12 februari 2021 om 15:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:35

AC Milan treft voorbereidingen voor de aanwezigheid van Zlatan Ibrahimovic op het Festival van San Remo. Het populaire liedjesfestival wordt tussen dinsdag 2 en zaterdag 6 maart georganiseerd en Ibrahimovic zal iedere avond aanwezig zijn. Volgens de Corriere dello Sport wordt het verblijf van de spits in San Remo tot in de puntjes voorbereid door Milan.

In december werd bekend dat Ibrahimovic een van de prominente gasten wordt bij het festival, al is de invulling van zijn rol nog niet volledig duidelijk. Het was na zijn openlijke ruzie met Romelu Lukaku in de derby tussen Internazionale en AC Milan (2-1) van dinsdag 26 januari even twijfelachtig of de deelname van Ibrahimovic zou doorgaan. De Italiaanse presentator Amadeus bevestigde deze week echter dat de Zweed aanwezig zou zijn. "Wat hij precies gaat doen? Hij is een type dat zich niet makkelijk laat raden. Je zult erachter komen zodra het festival begint", beloofde de Italiaanse mediapersoonlijkheid.

San Remo is een badplaats in de regio Ligurië, in het noordwesten van Italië. Met de auto is de afstand tussen Milaan en San Remo circa 275 kilometer: een autorit van drie à vier uur. Milan ziet liever niet dat Ibrahimovic iedere dag na de training zo'n lange reis maakt en vervolgens 's avonds of 's ochtends weer terugkeert bij de club voor de training van de volgende dag. Men vreest dat hij daardoor vermoeid zal raken. De club kiest er daarom voor om Ibrahimovic gedurende het festival in San Remo te laten verblijven, vergezeld door een persoonlijke trainer.

Ibrahimovic zal tijdens het festival wel één keer op en neer reizen voor de competitiewedstrijd tegen Udinese van woensdag 3 maart. De 39-jarige clubtopscorer, dit seizoen goed voor veertien treffers in elf Serie A-wedstrijden, zal zich daarna met zijn individuele trainer voorbereiden op het uitduel met Hellas Verona van zondag 7 maart. Milan wil dat hij zo fit mogelijk blijft gedurende de cruciale weken in de strijd om de landstitel. I Rossoneri gaan momenteel met 49 punten aan kop in de Serie A; Internazionale volgt met 47 punten. Juventus staat derde met 42 punten en heeft een wedstrijd tegoed.

Het Festival van San Remo is een populair liedjesfestival in Italië. Het is een van de best bekeken televisieprogramma's in het land; voor artiesten als Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli en Laura Pausini betekende hun deelname het begin van een grote carrière. Met regelmaat geven internationale bekendheden acte de présence bij het festival. Zo was Patty Brard in 1985 een van de co-presentatrices. Het festival, dat dit jaar vanwege het coronavirus voor het eerst zonder publiek plaatsvindt, diende in de jaren vijftig als blauwdruk voor de opzet van het Eurovisiesongfestival.