Vermoedelijke opstellingen PSV - Olympiacos: Ibrahim Sangaré ontbreekt

Donderdag, 25 februari 2021 om 10:00 • Yanick Vos • Laatste update: 10:10

Het is de week van de waarheid voor PSV. In de Europa League moet vanavond (21.00 uur) een 4-2 nederlaag tegen Olympiacos weggepoetst worden, terwijl drie dagen later in de Eredivsie de kraker tegen Ajax op het programma staat waarin het aan- of afhaken wordt in de titelrace. De Eindhovenaren willen hoe dan ook voorkomen dat het eind februari al is uitgespeeld op alle fronten en dus is de druk op de schouders van het team van trainer Roger Schmidt vanavond enorm.

“Ik heb een keer meegemaakt dat we met Bayern München met 3-1 verloren bij Porto in de eerste wedstrijd. Thuis wonnen we met 6-1, om maar aan te geven dat alles mogelijk is”, zei Mario Götze woensdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. De woorden van de Duitse middenvelder tonen aan dat het geloof bij PSV aanwezig is. Ondanks dat Olympiacos vier keer wist te scoren, is de nederlaag van de Eindhovenaren in Griekenland er een met perspectief. Doordat Eran Zahavi twee keer scoorde is er nog geen man overboord. Toch wordt het een loodzware taak voor de nummer twee van de Eredivisie om de achtste finales van de Europa League te bereiken.

Schmidt en zijn ploeg zullen vanavond op twee gedachtes hinken. PSV zal minimaal twee keer moeten scoren en zal daarbij geen doelpunt tegen mogen krijgen. Met spelers als Donyell Malen, Götze en Zahavi in de ploeg is het scoren allesbehalve een onmogelijke opgave, maar in verdedigend opzicht is het een ander verhaal. De achterhoede is dit seizoen zeker niet de beste linie van PSV en daar wist Olympiacos vorige week optimaal van te profiteren. PSV kan in ieder geval vertrouwen putten uit het scoreverloop van afgelopen zondag tegen Vitesse. De Arnhemmers kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar na rust deed de thuisploeg wat terug en won het uiteindelijk met 3-1. Op eigen veld is PSV sterk en dat benadrukt Götze: “We hebben maar twee keer verloren en alle kans om het tegen Olympiacos nog te redden.”

Net als PSV zit ook Olympiacos niet in de beste fase van het seizoen. Waar de afgelopen maanden vrijwel alles werd gewonnen, is de klad er de afgelopen weken ingekomen. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSV werd in de Griekse competitie met 2-1 verloren van Panathinaikos en ook afgelopen weekend werd niet gewonnen. Tegen Aris, de nummer drie van de ranglijst, kwam het team van trainer Pedro Martins niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ex-PSV’er Kostas Mitroglou deed Olympiacos in de slotfase pijn vanaf elf meter. Desondanks hebben de Grieken vanavond de beste papieren. “Het wordt een wedstrijd, zoals een finale”, werd Schmidt woensdag geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “We kennen nu de tegenstander en zitten na vorige week in een moeilijke situatie, maar we geloven dat we het kunnen omdraaien. Het is lang geleden dat PSV zo lang nog in een Europees toernooi heeft gezeten.”

Blessures en schorsingen

Grote afwezige aan de kant van PSV is Ibrahim Sangaré. De Ivoriaanse middenvelder is geschorst. “Hij is een sleutelspeler voor ons en we missen hem. We hebben ook niet een duidelijke vervanger, omdat zijn stijl heel speciaal is. Overigens missen we niet alleen hem, maar meerdere spelers”, aldus Schmidt, doelend op Cody Gakpo en Noni Madueke. “We hebben afgelopen week laten zien dat we ook zonder hen kansen kunnen creëren en thuis zal dat misschien nog wat makkelijker zijn. Het feit dat Ibrahim niet beschikbaar is, betekent niet dat er een ander systeem hoeft te komen.” Olivier Boscagli viel uit tegen Olympiacos met een hoofdwond en is inmiddels teruggekeerd op het trainingsveld. Of hij kan spelen? "Dat besluiten we na vandaag (woensdag. red.). Gisteren heeft hij kort getraind, zonder contact. We hopen dat hij erbij is.”

Vermoedelijke opstellingen

Het basiselftal van PSV zal op meerdere posities gewijzigd worden ten opzichte van afgelopen zondag. Timo Baumgartl maakt naar verwachting plaats voor Jordan Teze, terwijl Nick Viergever of Boscagli naast hem start. Op de linksbackpositie verwacht het Eindhovens Dagblad Max weer terug. Door de schorsing van Sangaré zal het blok voor de verdediging bestaan uit Pablo Rosario en Ryan Thomas. Daarvoor kiest Schmidt waarschijnlijk voor Götze en Mohamed Ihattaren, die zondag door ziekte en een spierblessure nog ontbrak tegen Vitesse. Dit gaat ten koste van Erick Gutiérrez en Adrian Fein. Ook Yorbe Vertessen zal weer plaats moeten nemen op de bank; Malen en Zahavi worden aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli/Viergever, Max; Rosario, Thomas; Götze, Ihattaren; Malen, Zahavi.

Vermoedelijke opstelling Olympiacos: Sá; Lala, Papastathopoulos, Ba, Reabciuk; Bouchalakis, Camara; M'Vila, Bruma, El Arabi; Valbuena