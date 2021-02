Frenkie de Jong krijgt twee nieuwe bijnamen na knieval van Spaanse media

Donderdag, 25 februari 2021 om 00:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:31

Geen doelpunt en ook niet zijn allerbeste wedstrijd voor Barcelona, maar Frenkie de Jong krijgt toch louter positieve kritiek na de thuiswedstrijd tegen Elche (3-0) in LaLiga. De Oranje-international stond in de tweede helft met een heerlijke rush van 55 meter, waarbij hij drie tegenstanders het nakijken gaf, aan de basis van één van de twee treffers van Lionel Messi in het Camp Nou. De kranten in Spanje tonen hun verering met tal van positieve woorden over zijn loopacties, getoonde werklust en de manier waarop De Jong de 2-0 voorbereidde.

“De slimste voetballer van iedereen op het veld”, benadrukt AS. “Hij hield het negentig minuten vol zonder een gele kaart te zien. Een prent zou immers hebben betekend dat De Jong zaterdag tegen Sevilla zou ontbreken. Zijn actie voorafgaand aan het tweede doelpunt van Messi was zonder meer van een voetballer op stratosferisch niveau. Het is jammer dat hij dit niveau niet altijd bereikt.” De manier waarop de Madrileense sportkrant de tweede treffer en de voorbereiding ervan omschrijft, is veelzeggend. “Wat een golazo van Barcelona. De Jong laat over 55 meter drie tegenstanders zijn hielen zien en wat te denken van de barbaarse afronding van Messi? Dit doelpunt was een regelrecht kunstwerk.”

Sport was snel klaar met het uitdelen van beoordelingen. De Jong en negen collega’s kregen een zeven; alleen Messi vormde met een negen een uitzondering. De sportkrant uit Catalonië zag vooral ‘een betrokken De Jong’. “In de eerste helft was hij bepaald niet geïnspireerd aan de bal, al liep hij de longen uit zijn lijf en liet hij niets aan het toeval over. Na de pauze kwam hij langzamerhand op gang en toonde hij zijn allerbeste versie. De assist op Messi was een regelrechte gouden bal.”

“Een artiest”, zo wordt De Jong door Marca omschreven: El Artista. De meest verkochte sportkrant van Spanje genoot van de manier waarop de Nederlander zich na 69 minuten spelen een weg richting het strafschopgebied baande. “Hij startte vrijwel vanaf de zijlijn en eindigde bij het strafschopgebied, waar zijn pass à la Michael Laudrup de kers op de taart was”, doelde men op de no look-pass waar de Deense oud-voetballer in de jaren tachtig en negentig mee strooide.

Mundo Deportivo merkte op dat De Jong in de eerste helft niet altijd even goed door zijn teamgenoten werd begrepen. “In de eerste helft probeerde hij met verticale loopacties zónder bal de linies van Elche uit elkaar te drijven, maar hij werd nooit door zijn teamgenoten opgemerkt. In de tweede helft koos De Jong ervoor om het dan maar zelf te doen, ruim vijftig meter met de bal aan zijn voet te rennen én Messi zijn tweede doelpunt te laten maken”, analyseerde de Catalaanse sportkrant, die de ex-speler van Willem II en Ajax ook een bijnaam geeft: El Rompelíneas, de lijnenbreker.

Journalist Javier Gascón van Mundo Deportivo zag hoe De Jong ‘zich vermenigvuldigde’ in de tweede helft. “Hij had een dubbele missie die hij tot in de perfectie vervulde”, zo begint de Spanjaard zijn analyse over de Nederlander. “Óscar Mingueza en Jordi Alba speelden meer naar voren en zorgden ervoor dat het veld geopend werd, terwijl De Jong als een derde centrale verdediger naast Gerard Piqué en Samuel Umtiti plaatsnam. Dat zorgde ervoor dat de opbouw van het spel van Barcelona zorgvuldiger werd.”

“Maar De Jong was zijn grootste deugd voor dit Barcelona niet vergeten: het doorbreken van linies, met of zonder bal. En als een volleerde topvoetballer vond hij een ingenieuze manier uit om Messi de 2-0 te laten maken. Het was een combinatie van kwaliteit en karakter”, besloot Gascón. Bij ElDesmarque geen hoge beoordeling voor De Jong: een zes. “Niet voor de eerste keer gaf hij alles wat hij in zich had. De Nederlander was aan de bal niet zo briljant, maar dat compenseerde hij met werklust en loopacties", zo klinkt het oordeel van Celia Pérez. "Na zijn geweldige actie viel de 2-0 van Messi. De Argentijn is alleen lopend al beter dan de rest. Kun je nagaan waartoe hij in staat is als De Jong het op zijn heupen krijgt.”