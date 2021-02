ESPN: Barcelona intensiveert interesse in voormalige Eredivisie-sensatie

Dinsdag, 23 februari 2021 om 09:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:33

Barcelona heeft de belangstelling voor Alexander Isak van Real Sociedad geïntensiveerd, zo verzekert ESPN. Volgens de televisiezender staat de 21-jarige Zweed er goed op bij de Spaanse topclub, die de voorbije twee transferperiodes hoofdzakelijk om financiële redenen maar ook vanwege de uitgestelde presidentsverkiezingen geen spits kon aantrekken. Sinds het vertrek van Luis Suárez naar Atlético Madrid is Martin Braithwaite de enige nummer negen in de selectie van Ronald Koeman en de Deen is allerminst verzekerd van een basisplaats.

Wie ook op 7 maart als nieuwe voorzitter van Barcelona wordt gekozen: het halen van een spits in de zomerse transferperiode geniet prioriteit. Memphis Depay was nog voor de aanstelling van Koeman al in beeld in het Camp Nou. Eenmaal terug in Barcelona vroeg de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal eveneens om de komst van zijn landgenoot, maar technisch directeur Ramón Planes was in financieel opzicht aan handen en voeten gebonden. Wél heeft de man van de technische portefeuille een lijst opgesteld waarin Depay én Isak naar verluidt hoge posities innemen.

De manier van spelen van Real Sociedad en Barcelona vertoont gelijkenissen en zou de integratie van Isak alleen maar bevorderen, zo klinkt het. In zijn eerste seizoen in Baskenland was de Zweed meteen goed voor 16 goals in 44 officiële duels. Deze voetbaljaargang staat de teller alweer op 12 goals in 28 wedstrijden in alle competities. Het is echter maar de vraag of Barcelona kans maakt op zijn komst.

Isak slaagde niet bij Borussia Dortmund, waar hij niet verder kwam dan dertien optredens en één doelpunt. Een verhuur aan Willem II in januari 2019 bleek een gouden greep: de Zweed scoorde veertien keer in achttien duels voor de Tilburgers en maakte een half jaar later voor acht miljoen euro de overstap naar Baskenland. Real Sociedad heeft een bijzonder sterke onderhandelingspositie richting Barcelona of welke club dan ook: een contract tot medio 2024 mét een transferclausule van zeventig miljoen euro.

Borussia Dortmund liet in de overeenkomst wél een terugkoopoptie van dertig miljoen euro overnemen. Duitse media gaan er al van uit dat deze zal worden gelicht als Erling Braut Haaland in de nabije toekomst naar een andere club gaat. De jonge Noor werd en wordt ook met Barcelona in verband gebracht, net als Darwin Nuñez (Benfica), Lautaro Martínez (Internazionale) en Sergio Agüero (Manchester City).

Spaanse media stellen dat Barcelona zich vooral zal gaan richten op transfervrije voetballers en in dat kader lijkt de komst van Isak of Haaland een utopie. Agüero beschikt over een aflopend contract met Manchester City én is goed bevriend met Messi, die mogelijk aan zijn laatste maanden in Barcelona bezig is. El Kun, die in juni 33 jaar wordt, is door blessureleed en het coronavirus echter bezig aan een teleurstellend seizoen. De teller staat op slechts negen duels en twee treffers. Depay beschikt ook over een aflopend contract. Olympique Lyon lijkt, ondanks mislukte onderhandelingspogingen, vrede te hebben met het transfervrije vertrek van de captain, zeker nu men een serieuze titelkandidaat is.