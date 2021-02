Chong laat zich zien in negende overwinning op rij van Club Brugge

Maandag, 22 februari 2021 om 22:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:41

Club Brugge heeft maandagavond de negende overwinning op rij in de Jupiler Pro League geboekt. Het team van trainer Philippe Clement was in eigen huis met 3-0 te sterk voor OH Leuven en verstevigt daarmee de eerste plaats. De voorsprong op nummer twee Royal Antwerp FC bedraagt liefst vijftien punten en bovendien heeft de koploper een duel minder in de benen. Noa Lang en Stefano Denswil ontbraken door het coronavirus; Ruud Vormer, Tahith Chong en Bas Dost verschenen aan het startsignaal in het Jan Breydelstadion.

Het team van Clement ging met een dubbele voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. Na acht minuten verscheen de 1-0 al op het scorebord. Na een heerlijke solo, waarbij Casper De Norre zich wel heel makkelijk liet beetnemen, schoot Ignace Van der Brempt de openingstreffer ook fraai achter Rafael Romo. De assist kwam op naam van Chong, die in competitieverband voor het eerst in de basis stond.

Beide ploegen speelden met een open vizier en dat zorgde ervoor dat er veel ruimte lag. De uitvoering kon van beide kanten echter beter en het tempo van de wedstrijd daalde ook naarmate de rust in zicht kwam. Zeven minuten voor rust kreeg Club Brugge een strafschop toen Romo in de voeten van Chong dook. De doelman claimde dat hij ook de bal had gespeeld, maar zowel de scheidsrechter als de VAR zag geen reden om de penalty in te trekken. Ruud Vormer faalde niet vanaf elf meter: 2-0.

Na de pauze leunde een gedisciplineerd Club Brugge op de voorsprong en waren de bezoekers niet in staat om de wedstrijd spannender te maken. Simon Mignolet hoefde zelfs geen enkele keer in actie te komen. In de extra tijd viel nog de 3-0: Clinton Mata verschalkte Romo met een lobje. Dost werd na een uur vervangen door Youssouph Badji; Vormer bleef negentig minuten staan en Chong werd vlak voor de 3-0 naar de kant gehaald. Club Brugge wacht donderdag het weerzien met Dynamo Kiev in de Europa League en komende zondag staat een uitwedstrijd tegen AA Gent op het programma.