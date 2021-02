Barça-kandidaat flirt met Haaland en Mbappé en belooft mega-investering

Maandag, 22 februari 2021 om 15:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:32

De drie overgebleven presidentskandidaten bij Barcelona nemen in aanloop naar de verkiezingen op 7 maart duidelijk stelling. Toni Freixa hint net als Joan Laporta vorige week naar het eventueel aantrekken van topspelers zoals Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. Laporta werd vorige week juist weer op zijn vingers getikt door Víctor Font, die vindt dat Barcelona gezien de enorme schuldenlast helemaal niet moet denken aan miljoenenaankopen.

Freixa werd maandag door de Catalaanse radiozender RAC1 gevraagd naar de eventuele komst van Haaland en Mbappé naar Barcelona. "We praten liever niet over spelers voordat ze daadwerkelijk zijn aangetrokken, want ik denk niet dat dat de juiste strategie is. Maar het is absoluut mogelijk", benadrukt de ambitieuze Font. "Dit is ook wat Barcelona moet doen: topspelers aantrekken die het verschil kunnen maken." Font liet afgelopen vrijdag op een persmoment juist weer een heel ander geluid horen wat betreft het aankoopbeleid in het Camp Nou.

"Als we al geen anderhalf miljoen euro kunnen besteden voor de komst van Eric García, dan wordt met het praten over topaankopen gewoon een rookgordijn opgehouden", zo foeterde Font op de persconferentie in een hotel in Barcelona. "We moeten de fans niet voor de gek houden, het doen van aankopen is deze zomer gewoon niet mogelijk. De schuld loopt misschien wel op naar een bedrag van tussen de 150 en 200 miljoen euro en we hebben de hulp van de bank nodig om dat bedrag omlaag te brengen." Font vindt dat Barcelona juist creatief moet zijn in deze lastige tijden. "Het is heel makkelijk om Haaland en Kylian Mbappé binnen te halen. Maar het is juist de kunst om een opwindend elftal te formeren met spelers die nog niet zo bekend zijn, zoals Pedri of Jules Koundé (van Sevilla, red.)."

Freixa werkt ondertussen hard aan zijn plannen voor Barcelona, mocht hij op 7 maart worden verkozen tot nieuwe voorzitter. De presidentskandidaat verklaart een akkoord te hebben bereikt over de verkoop van 49 procent van de aandelen van Barça Corporate, dat bestaat uit de vier onderdelen Barça Innovation Hub, Barça Licensing en Merchandising, Barça Studios en Barça Academies. "We zijn hier al een tijdje mee bezig. Het gaat om een bedrag van 250 miljoen euro voor 49 procent van de aandelen. Voor het seizoen 2021/22 zullen we dat bedrag investeren in twee spelers die echt het verschil kunnen maken: een aanvaller en een verdediger. Barcelona zal weer een elftal krijgen dat echt kan meedoen, waar de supporters ook weer trots op kunnen zijn", aldus Freixa.

