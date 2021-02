Flirt Laporta met Haaland wekt irritatie: ‘Moeten fans niet voor de gek houden’

Vrijdag, 19 februari 2021 om 14:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:08

Presidentskandidaat Joan Laporta liet donderdag op een persmoment weten dat hij 'alle kaarten in handen heeft' om deze zomer voor toptransfers te zorgen bij Barcelona, mocht hij worden verkozen tot voorzitter. Daarmee doelde hij onder meer op het losweken van Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund. Concurrent Víctor Font vindt de strategie en de ambitieuze woorden van Laporta juist zeer riskant, zeker in deze voor Barcelona zware tijden op financieel vlak.

"De andere presidentskandidaten komen met heel veel valse percepties, geruchten over het aantrekken van grote sterren", verklaart Font vrijdagmiddag op een persconferentie in een hotel in Barcelona. "Dat is onverantwoord. Als we al geen anderhalf miljoen euro kunnen besteden voor de komst van Eric García, dan wordt met het praten over topaankopen gewoon een rookgordijn opgehouden. We moeten de fans niet voor de gek houden, het doen van aankopen is deze zomer gewoon niet mogelijk. De schuld loopt misschien wel op naar een bedrag van tussen de 150 en 200 miljoen euro en we hebben de hulp van de bank nodig om dat bedrag omlaag te brengen", schetst Font een somber toekomstbeeld voor de Catalaanse grootmacht.

"Ik ben idolaat van Haaland, maar dan praat ik slechts als supporter van Barcelona", vervolgt Font zijn uitleg. "Zijn komst zou geweldig zijn en ik weet dat de leiding van de club na het vertrek van Luis Suárez heel graag een nieuwe aanvaller zou willen aantrekken." De presidentskandidaat is echter met de focus op topspelers bang dat Barcelona op Real Madrid gaat lijken. "Het is heel makkelijk om Haaland en Kylian Mbappé binnen te halen. Maar het is juist de kunst om een opwindend elftal te formeren met spelers die nog niet zo bekend zijn, zoals Pedri of Jules Koundé. Dat zou Barcelona als belangrijkste opdracht voor de toekomst moeten zien, spelers die pas bij Barcelona uitgroeien tot absolute sterren."

Font komt in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 7 maart tevens met een ander kritiekpunt richting Laporta. "Jullie zouden aan hem moeten vragen waarom hij niet wenst deel te nemen aan debatten", stelt de Spaanse bestuurder in duidelijke bewoordingen. "Het is niet uit te leggen dat hij niet komt opdagen op het enige debat dat is georganiseerd door Barcelona, de club die hij zo graag wil leiden. Dat is respectloos naar de supporters toe", aldus Font, die duidelijk geen fan is van Laporta. "Hij behoort tot het verleden van Barcelona, wij zijn juist de toekomst van de club." Font concludeert daarnaast dat de 'sextuple' van 2009, toen Laporta voorzitter was van Barcelona, twaalf jaar later niet langer telt wat betreft de aankomende verkiezingen.

Ondanks alle geruchten hoopt Font dat Lionel Messi behouden blijft voor Barcelona. "De nederlaag tegen Paris Saint-Germain (1-4, red.) was een flinke domper. Messi heeft al gewaarschuwd dat hij alleen wil blijven als er door de club sportieve ambities worden getoond. Ronald Koeman doet het voorlopig goed. maar helaas ontbreekt momenteel een gedegen sportief plan. Het is onze ambitie om Messi langer te binden. We hebben goede hoop dat hij blijft, maar mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we alternatieven achter de hand", zo besluit de strijdbare Font.