Ten Hag: ‘Hij heeft al veel meer gespeeld dan wij vooraf gedacht hadden’

Maandag, 22 februari 2021 om 07:51 • Laatste update: 08:20

Antony stond zondagavond in het duel tussen Ajax en Sparta Rotterdam (4-2) aan de aftrap, maar werd al in de rust naar de kant gehaald voor David Neres. Erik ten Hag verklaarde na afloop op de persconferentie dat men vooral ‘zuinig’ is op de twintigjarige vleugelaanvaller, die afgelopen zomer werd overgenomen van São Paulo. Voorlopig speelde Antony 28 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 9 assists.

Door Kalum van Oudheusden

Ten Hag kreeg tijdens de persconferentie de vraag waarom hij Antony dikwijls voor het einde naar de kant haalt. De aanvaller maakte pas acht keer de negentig minuten vol bij Ajax. “Hij is een hele jonge speler en hij heeft al veel meer gespeeld dan wij vooraf gedacht hadden. We moeten zuinig op hem zijn, zodat hij ook in de eindfase het verschil kan maken”, antwoordde Ten Hag. “Om hem fris te houden. Ik denk dat hij het ook wel begrijpt en we leggen hem dat wel uit. Je ziet dat hij gemotiveerd is om het te laten zien en alles te laten zien, daar ben ik blij mee.”

“Hij moet er nog aan werken dat hij het één-tegen-één-duel opzoekt en daarin zijn snelheid gebruikt”, zo ging de oefenmeester verder over de verbeterpunten van Antony. “Hij wil weleens te langzaam starten, dan is het voor een verdediger makkelijker. Daarnaast moet hij variabeler worden: binnendoor, buitenom en zijn tegenstanders leren lezen. Waar liggen de zwaktes? Niet alleen zijn directe tegenstander, maar ook de rest van het veld. Staat de binnenkant dicht, moet je ook buitenom kunnen gaan. Hij is een hele jonge spelers, maar met geweldige kwaliteiten. Vooral in de één tegen één, daarom is hij zo aantrekkelijk.”

Tegen Sparta voerde Ten Hag de nodige wijzigingen door in zijn opstelling, met de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC van komende donderdag in het achterhoofd. Krijgt Ten Hag niet langzaam maar zeker te maken met een luxeprobleem? “Ik ben er juist tevreden over, want daar hebben we met z’n allen hard voor gewerkt. Om spelers te ontwikkelen, om een selectie te creëren waarmee je de resultaten moet behalen. Die groep is hecht, dat moet vooral zo blijven. Maar ik ben blij met de ontwikkeling van heel veel spelers.”

Brian Brobbey kwam tegen Sparta als invaller binnen de lijnen, nadat hij midweeks in de uitwedstrijd tegen Lille (1-2 zege) met een doelpunt in de slotfase de matchwinner werd. Ten Hag heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven dat Brobbey zijn aflopende contract nog gaat verlengen. “Wij vechten voor de spelers die hierbij zijn, voor de spelers van wie wij denken dat ze het Ajax-niveau hebben. Daaraan voldoet Brobbey al. Dus zolang hij hier is, zullen we alles doen wat binnen ons vermogen ligt om hem langer te laten blijven. Alles wat binnen onze macht ligt, zullen we blijven doen. Maar op dit moment zijn er geen ontwikkelingen. Op dit moment is de stand van zaken dat hij niet gaat bijtekenen. Maar goed, we zullen blijven vechten. Ik hoop dat hij gaat bijtekenen.”