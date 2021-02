‘Ik heb me compleet in Hakim Ziyech vergist, ik hou echt van hem’

Zondag, 21 februari 2021 om 10:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:31

Bruno Varela kijkt met veel plezier terug op de samenwerking met Hakim Ziyech bij Ajax. De doelman werkte uiteindelijk anderhalf jaar samen met de middenvelder in de Johan Cruijff ArenA en in die periode heeft hij een heel andere kant leren kennen van Ziyech. Vorig jaar zomer kwam er een einde aan de dagelijkse samenwerking, toen de spelmaker voor Chelsea koos en Varela zijn loopbaan vervolgde bij het Portugese Vitória SC.

"Hakim heeft een groot hart. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vooraf een compleet andere mening over hem had", erkent Varela in een uitgebreid interview met Voetbal International. "We speelden met Benfica tegen hem en het leek me een beetje een arrogante gast. Uiteindelijk was hij bij Ajax één van de aardigste en meest bescheiden jongens die ik heb ontmoet." Volgens Varela, die uiteindelijk tot drie duels voor Ajax 1 en twee wedstrijden namens Jong Ajax kwam, deed Ziyech er veel aan om hem welkom te heten in Amsterdam.

"Hij probeerde vanaf het begin met me te praten: 'Heb je iets nodig? Hoe gaat het met je familie?'", brengt Varela in herinnering. De doelman en de aanvallende middenvelder hadden ook vaak telefonisch contact. "'Je kunt altijd naar mijn huis komen om te eten. Ik wil niet dat je alleen bent.' Ik heb me compleet in hem vergist en hou echt van hem. Nu speel ik met Ricardo Quaresma en voor hem geldt hetzelfde. Mensen denken dat hij arrogant is, maar ook hij is een goede gast", vergelijkt Varela Ziyech met de routinier uit Portugal, die vorig jaar september binnenkwam bij de club uit Portugal.

Varela had bij Ajax niet alleen een hechte band met Ziyech. Ook David Neres deed er alles aan om de sluitpost op zijn gemak te stellen. "Met hem heb ik veel mooie dingen meegemaakt, maar het is beter om daar niet over te praten", zegt de voormalig Ajacied met een kwinkslag. "Het is onmogelijk om niet van Neres te houden", aldus Varela. De inmiddels uit Nederland vertrokken keeper keek daarnaast geregeld zijn ogen uit op het trainingsveld van Ajax en van met name Frenkie de Jong raakt hij gaandeweg zeer onder de indruk.

"Het was iedere keer indrukwekkend als hij de bal had", vervolgt Varela zijn terugblik. "Zijn moment in Madrid tegen Luka Modric en Vinícius (in de Champions League, red.) was natuurlijk mooi, maar ik heb zoveel van zulke acties van hem gezien. Het was niet eens indrukwekkend voor me, omdat het eigenlijk heel normaal was voor Frenkie." De in 2019 bij Ajax vertrokken De Jong maakte ook bij Barcelona al snel de tongen los. "Toen hij daar net was had ik contact met mijn landgenoot Nélson Semedo. Hij stuurde me: ‘Deze gast is ongelooflijk.' Ik zei tegen hem: 'Behandel hem goed, want het is een goede jongen'."