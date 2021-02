Advocaat neemt het op voor Berghuis: ‘Hij kan zo mee bij Ajax’

Feyenoord-trainer Dick Advocaat neemt het op voor Steven Berghuis. De aanvoerder van de Rotterdammers was woensdagavond de schlemiel in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. Bij een 1-3 voorsprong pakte hij een rode kaart, waarna Feyenoord de voorsprong verspeelde en met 4-3 verloor. “Berghuis is een absolute winnaar en dit soort dingen gaat soms gepaard met spelers die speciaal zijn”, aldus Advocaat.

Berghuis is de afgelopen jaren en ook dit seizoen weer vaak van grote waarde geweest voor Feyenoord en daarom vindt Advocaat dat het onterecht zou zijn om hem nu de les te lezen. Hoewel de Oranje-international een van de dragende krachten is in het shirt van Feyenoord, kwam het de afgelopen jaren wel vaker voor dat hij over de schreef ging en zijn ploeg benadeelde. “Het toont gewoon zijn mentaliteit”, zegt Advocaat in De Telegraaf. “Berghuis is geen stoorzender! Hij is in mijn ogen nog steeds een voetballer die op elk niveau, echt overal, kan meespelen. Niet bij een club die om de vierde of vijfde plek speelt, gewoon bij hartstikke goede clubs. Of dacht jij dat hij niet bij Ajax mee kan? Daar kan hij zo mee, hoor.”

Na zijn rode kaart voor de overtreding op Joey Veerman heeft Advocaat niet extra met Berghuis gesproken. Volgens de trainer weet de buitenspeler zelf heel goed wat hij verkeerd heeft gedaan. “Dat was een incident, een groot incident ook. Maar moet ik hem dan ter verantwoording roepen? Die jongen is zo met zichzelf en het elftal bezig om alles maar goed te doen. Soms wil hij het misschien zelfs te goed doen… Maar in de slotfase gingen er nog veel meer dingen niet goed”, aldus de trainer, die van mening is dat de glans nog niet van het seizoen is voor Feyenoord nu het bekertoernooi niet gewonnen kan worden. “Nee, vooraf is gezegd dat we Europees voetbal moeten halen en dat kan nog steeds. In de beker en in de Europa League kan je worden uitgeschakeld. AZ en PSV liggen ook uit de beker.”