Excellerende Fernandes benadert Lukaku na ruime zege van Man United

Donderdag, 18 februari 2021 om 20:45 • Chris Meijer

Manchester United heeft zichzelf een uitermate comfortabele uitgangspositie verschaft voor de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Real Sociedad. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won in het Allianz Stadium in Turijn met 0-4 van de huidige nummer vijf van LaLiga. Bruno Fernandes was, zoals vaker dit seizoen, de grote man aan de zijde van Manchester United, met twee doelpunten.

Het duel tussen Real Sociedad en Manchester United moest in Turijn worden afgewerkt, vanwege het inreisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk in Spanje. Omdat er voor topsporters in dit geval geen uitzonderingen worden gemaakt, moest er worden uitgeweken naar het stadion van Juventus. Het was vooraf al duidelijk dat Donny van de Beek en Edinson Cavani daar niet bij zouden zijn, omdat zij momenteel met een spierblessure kampen. Ook Paul Pogba is nog altijd geblesseerd, waardoor het middenveld van Manchester United bestond uit Fred, Fernandes en Scott McTominay.

Manchester United greep in de eerste helft direct het initiatief tegen Real Sociedad, dat zich ten koste van AZ kwalificeerde voor de knock-outfase van de Europa League. De eerste grote kans van het duel was voor Marcus Rashford, wiens inzet gekeerd werd door doelman Alejandro Remiro. De rebound van Fernandes werd vervolgens door Nacho Monreal van de lijn gehaald. Met 27 minuten op de klok werd de score geopend. Een splijtende pass van Rashford bracht Fernandes vrij in het strafschopgebied, waarna Remiro botste met twee van zijn eigen verdedigers. De Portugese middenvelder maakte daarvan dankbaar gebruik en schoof de bal vervolgens in het lege doel.

In de eerste fase na rust nam Manchester United definitief afstand van Real Sociedad. Na een klein uur spelen was Fernandes het eindstation van een uitermate fraaie aanval via Daniel James en Rashford. De grensrechter keurde de treffer aanvankelijk af wegens buitenspel van James, maar na inmenging van de VAR volgde alsnog groen licht van scheidsrechter Sandro Scharer uit Zwitserland. Het was voor Fernandes al zijn negende Europese treffer voor Manchester United sinds zijn komst een jaar geleden en alleen Romelu Lukaku scoorde in de tussentijd vaker voor Internazionale: elf keer.

Kort na de tweede treffer van Fernandes tilde Manchester United de marge naar drie. Een perfecte pass van Fred bracht Rashford vrij in het strafschopgebied en de aanvaller maakte oog in oog met Remiro geen fout: 0-3. Ook James trof daarna nog doel op aangeven van Mason Greenwood, maar andermaal vlagde de grensrechter voor buitenspel en deze keer bleef zijn vlagsignaal wél staan nadat de VAR de beelden had bekeken. Een minuut voor het einde kreeg James alsnog zijn doelpunt, na een rush aan de rechterkant van het veld. Met een eindstand van 0-4 lijkt het erop dat de return over een week op Old Trafford een formaliteit is.