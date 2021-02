Van der Gijp geniet: ‘Ik zou hem ook met niemand kunnen vergelijken’

René van der Gijp en Wim Kieft genoten woensdagavond met volle teugen van de prestaties van Erling Braut Haaland. De spits van Borussia Dortmund legde Sevilla (2-3) met twee fraaie doelpunten op de pijnbank en zette daarmee ook een record: Haaland staat op liefst achttien treffers in dertien Champions League-optredens. "Het is een machine, joh", oordeelt Van der Gijp bij SBS 6.

Van der Gijp is met name onder de indruk van het tweede doelpunt van Haaland. De Noorse spits zette daarbij een enorme sprint in om mee te kunnen lopen met Marco Reus, die de bal uiteindelijk breed speelde zodat Haaland kon scoren. "Zie je hoe hij versnelt? Hij wil eerst binnendoor gaan, toen dacht hij buitenom... niet normaal", aldus Van der Gijp. "Wat een versnelling, joh!"

"Het is net een stier", voegt Kieft toe, die dat bedoelt als een compliment. "Hij heeft wel gevoel ook. Het is aan de ene kant ontwapend omdat hij zo jong is, en het is nieuw, en aan de andere kant is het ongelofelijk. Een niet normaal rendement op dit niveau." Van der Gijp vindt Haaland absoluut uniek in zijn soort. "Weet je wat het rare is: George Best en Lionel Messi is een beetje hetzelfde, maar ik zou hem met niemand kunnen vergelijken." Kieft noemt Romelu Lukaku als mogelijk vergelijkingsmateriaal. "Qua fysiek en snelheid", zegt de oud-spits, maar hij kan niet op bijval rekenen van Van der Gijp.

Laatstgenoemde vindt het opvallend dat Ole Gunnar Solskjaer, die Haaland tussen 2017 en 2018 onder zijn hoede had bij Molde FK, niet mee heeft genomen naar Manchester United. "Het moet ongelofelijk gek gegaan zijn. Solskjaer was zijn trainer, en die neemt hem dus niet mee. Dus die had dit nooit verwacht. Die jongen moet opeens een enorme stap gemaakt hebben." Overigens maakte Haaland onder Solskjaer 19 goals in 48 officiële duels voor Molde.