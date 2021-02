Gerard Piqué al na 3 maanden terug bij Barça; rentree tegen PSG lonkt

Maandag, 15 februari 2021 om 12:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:21

Gerard Piqué verscheen maandagochtend op het trainingsveld van Barcelona en volgens de Spaanse journalist Alfredo Martínez, verbonden aan onder meer Onda Cero, is het niet ondenkbaar dat de centrumverdediger dinsdag speeltijd krijgt tegen Paris Saint-Germain. Piqué liep in november een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet in actie voor het elftal van trainer Ronald Koeman.

Het is nog niet bekend of Koeman het aandurft om Piqué speelminuten te geven in de voor Barcelona zo belangrijke wedstrijd in de achtste finale van de Champions League. De 33-jarige mandekker testte zijn knie zondag al en stapte met een tevreden gevoel van het trainingsveld, waarop hij besloot om een dag later wederom aan te sluiten bij de oefensessie van de Catalaanse grootmacht. Koeman besluit maandag of uiterlijk dinsdag of Piqué in aanmerking komt voor speeltijd tegen PSG, zo klinkt het vanuit Spanje.

Barcelona raakt Gerard Piqué kwijt en het ziet er absoluut niet lekker uit voor de verdediger! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 21 november 2020

Piqué liep op 22 november in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0 nederlaag) een zware knieblessure op en in eerste instantie dacht men dat de verdediger dit seizoen niet meer in actie zou komen. Koeman dacht dat Piqué er minstens vier maanden uit zou liggen en de gerenommeerde kniespecialist Ramon Cugat drong aan op een operatieve ingreep, met een herstelperiode van tussen de zes en acht maanden. Het boegbeeld van Barcelona koos er echter voor om zich niet te laten opereren, om zo sneller te kunnen terugkeren op het trainingsveld. Drie maanden na die beslissing is zijn rentree bij de Catalanen dus aanstaande.

In tegenstelling tot Piqué ontbrak Ronald Araujo maandag op de training van Barcelona en het is afwachten of laatstgenoemde op tijd fit is voor de Champions League-kraker tegen PSG van dinsdagavond. Koeman koos zaterdag in het duel met Deportivo Alavés (5-1 overwinning) voor een driemansverdediging bestaande uit Óscar Mingueza, Clément Lenglet en Junior Firpo, met kort daarvoor Frenkie de Jong in een vrije rol. Linksback Jordi Alba kreeg rust van Koeman.