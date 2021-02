‘Ik vind dat hij als middenvelder van Ajax nog wat vaker moet scoren’

Ajax won zaterdag met 0-2 van Heracles Almelo en dankzij de overwinning en het puntenverlies van PSV bij ADO Den Haag (2-2) zette de ploeg van trainer Erik ten Hag een grote stap richting de landstitel. Arnold Mühren is bij de koploper met name onder de indruk van het spel van Davy Klaassen, die in Almelo de score opende. Ook Ryan Gravenberch ontvangt complimenten van de oud-middenvelder, die desondanks ook een kritiekpunt aanstipt bij de pas achttienjarige Ajacied.

"Klaassen is een speler naar mijn hart", opent Mühren als rapporteur De Telegraaf zijn lofzang op de middenvelder. "Ik heb het genoegen gehad om in de jeugd van Ajax met hem te mogen werken. In de C2 was ik zijn trainer. Hij was toen dertien en ik dacht destijds al: Het moet wel heel gek lopen wil deze jongen niet slagen." De oud-speler is met name onder de indruk van de veelzijdigheid van Klaassen. "Hij kopt ballen weg uit zijn eigen strafschopgebied, biedt zich vervolgens weer aan in de opbouw en staat voorin bijna altijd op de goede plek. Zijn doelpunt tegen Heracles, dat is typisch Davy. In mijn ogen is hij de ideale ’tien’ voor Ajax."

Naast Klaassen is Gravenberch volgens Mühren de motor op het middenveld van Ajax. "Gravenberch maakt fysiek enorme stappen en heeft een versnelling in zijn spel die aan Frenkie de Jong doet de denken", vervolgt de oud-international van Oranje, die hoopt dat de jonge middenvelder op één onderdeel nog stappen zal gaan zetten. "Ik vind dat hij als middenvelder van Ajax nog wat vaker moet scoren, maar verder voetbalt hij enorm volwassen en is hij beresterk aan de bal", aldus de lovende Mühren. Gravenberch kwam tot dusver tot 2 doelpunten in negentien Eredivisie-duels, terwijl hij in de Champions League in zes optredens éénmaal doel trof. In de TOTO KNVB Beker wist hij nog niet te scoren.

Mühren noemt de in januari aangetrokken Sébastien Haller de missing link voor Ajax. "De opbouw bij Ajax is ontzettend goed, maar als het een keer niet loopt kan de ploeg er nu ook voor kiezen om een station over te slaan", trekt de rapporteur een vergelijking met de periode voordat de spits in Amsterdam speelde. "Haller weet lange ballen vast te houden en terug te kaatsen op de middenvelders. Hij is nu al belangrijk met goals en assists. Ook tegen Heracles weer. Een fantastische aankoop, die zich het spel van Ajax snel eigen heeft gemaakt", zo besluit Mühren.