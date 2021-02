Twee wijzigingen in opstelling van Ajax; Stekelenburg oudste Ajacied ooit

Zaterdag, 13 februari 2021

Ajax begint zaterdagavond aan het uitduel met Heracles Almelo met twee wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van het bekerduel met PSV (2-1 winst). Trainer Erik ten Hag ziet Ryan Gravenberch terugkeren van een schorsing en stelt de middenvelder op in plaats van Lisandro Martínez. Verder maakt Antony op de rechterflank plaats voor David Neres.

Het inbrengen van Gravenberch heeft ten gevolg dat Daley Blind van het middenveld naar het centrum van de verdediging verhuist. Noussair Mazraoui werd tegen PSV in de rust gewisseld, maar is fit genoeg bevonden om weer aan de aftrap te verschijnen. Maarten Stekelenburg maakt na bijna elf kalenderjaren zijn rentree in de Eredivisie. De doelman wordt 38 jaar en 145 dagen de oudste Ajax-speler ooit in een competitieduel. Daarmee lost Stekelenburg Arnold Mühren af, die 37 jaar en 353 dagen oud was toen hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax speelde.

De wedstrijd zou aanvankelijk om 21.00 uur gespeeld worden, maar is verplaatst naar 18.45 uur vanwege de verwachte kou. Op zaterdagavond kan de gevoelstemperatuur zakken naar -15.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Quagliata, Pröpper, Rente; Bijleveld, Azzaoui, Schoofs; De la Torre, Vloet, Burgzorg

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Blind; Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic