Wim Kieft ziet speler bij Ajax ‘aan wie je je geweldig kunt storen’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 06:49

Erik ten Hag doet de laatste weken geregeld een beroep op Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Wim Kieft constateert dat de Argentijn en Mexicaan samen met Nicolás Tagliafico en Sébastien Haller ‘iets extra’s’ brengen bij Ajax. De oud-spits noemt Tagliafico in zijn column in De Telegraaf wel een speler ‘aan wie je je geweldig kunt storen’.

Voor het uiteindelijk met 2-1 gewonnen bekerduel met PSV posteerde Ten Hag Daley Blind op het middenveld, waardoor Martínez centraal achterin speelde. Daardoor kwam Ajax volgens Kieft ‘beter aan het voetballen’ én ‘stond het defensief beter’, wat een ‘uitstekende remedie’ was tegen PSV-spitsen Donyell Malen en Eran Zahavi. “Martínez kan trouwens best aardig voetballen, maar zijn kwaliteiten liggen meer op het verdedigende vlak”, schrijft Kieft.

“Samen met Martínez’ Argentijnse landgenoot Nicolas Tagliafico en de Mexicaan Edson Álvarez heeft Ajax de beschikking over jongens die hun been niet terugtrekken, zich fysiek kunnen verweren en hun ploeg niet in de steek laten als er om strijd wordt gevraagd”, vervolgt de oud-spits. Hij constateert dat Tagliafico niet het niveau aantikt dat hij in zijn eerste anderhalf jaar bij Ajax haalde. “Je kan je geweldig storen aan zijn soms smerige overtredingen. Toch is hij een speler die je graag in je elftal hebt.”

“Zeker als je ziet dat scheidsrechters in Nederland alles van hem door de vingers zien, terwijl hij normaal ieder seizoen zeker drie of vier rode kaarten moet krijgen”, wijst Kieft mede op de overtreding van Tagliafico op Mohamed Ihattaren. “Alleen was scheidsrechter Serdar Gözübüyük bij Ajax - PSV drukker met het terechtwijzen van Álvarez op een manier alsof hij tegen een kleuter praat dan in te grijpen als Ajacieden over de schreef gaan.”

Naast Martínez, Álvarez en Tagliafico ziet Kieft dat Haller ‘wat extra’s’ brengt bij Ajax. De oud-spits beaamt dat het er soms wat houterig en minder verfijnd uitziet bij Haller. “Maar daarom kon Ajax hem ophalen voor 22,5 miljoen euro en is hij niet zoals Romelu Lukaku van Internazionale 75 miljoen waard. Tegelijkertijd is Haller een prima aanspeelpunt, kan hij een bal aannemen en niet onbelangrijk: doelpunten maken. En hij gaat alleen maar beter worden als hij meer ritme krijgt, zijn draai nog beter vindt in het elftal en gewend is aan de overstap van Engeland naar Nederland.”