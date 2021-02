Van der Vaart: ‘Laten we hopen dat een Nederlandse topclub hem oppikt’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 09:47

Rafael van der Vaart is zeer te spreken over Joey Veerman. De 109-voudig Oranje-international, tegenwoordig analist voor de NOS, zegt in gesprek met de Leeuwarder Courant te hopen dat de middenvelder van sc Heerenveen door een Nederlandse topclub wordt opgepikt. Tegelijkertijd signaleert Van der Vaart nog wel de nodige verbeterpunten bij Veerman.

“Ik heb mijn vraagtekens bij Veermans dynamische vermogen. Laten we hopen dat een Nederlandse topclub hem oppikt. Want ik vind hem echt de leukste speler van de Eredivisie. Voetballers zoals Veerman zijn van een uitstervend ras. Daarom hou ik ook van dat soort spelers”, geeft Van der Vaart te kennen. Veerman speelde dit seizoen voorlopig 23 officiële wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 8 assists.

Van der Vaart: ‘Als je het over de allerleukste speler van de Eredivisie hebt'

“Die jongen geeft ballen die je niet verwacht. Vaak zeggen mensen dan: zó, hij zag de oplossing al voordat hij de bal kreeg. Maar dat klopt niet. Het is namelijk geen kwestie van zien, maar vóélen waar je medespelers staan. Veerman heeft dat gevoel. Ga jij maar eens ballen over veertig meter op de stropdas leggen. Zeker op deze slechte velden”, zo is de oud-middenvelder lovend. Van der Vaart was afgelopen zondag in Studio Voetbal ook al buitengewoon enthousiast over Veerman, die hij vergeleek met Andrea Pirlo.

“Veerman is op elke positie bij Heerenveen de beste speler”, vervolgt Van der Vaart. Sinds de winterse komst van Tibor Halilovic van HNK Rijeka heeft Veerman bij Heerenveen een meer aanvallende rol. “Dus moet je kijken: wat is de beste combinatie? Met Halilovic heeft Heerenveen nu een controleur die niet alleen ballen afpakt, maar ook goed kan voetballen. Ik vind het logisch dat Veerman nu iets aanvallender speelt, want een trainer wil ook dat zijn spitsen goede ballen krijgen."