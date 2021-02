Van der Vaart: ‘Als je het over de allerleukste speler van de Eredivisie hebt'

Maandag, 8 februari 2021 om 08:08 • Chris Meijer • Laatste update: 08:50

Rafael van der Vaart is in het programma Studio Voetbal van de NOS bijzonder te spreken over Joey Veerman. De oud-middenvelder spreekt van de ‘Andrea Pirlo van sc Heerenveen’ en stelt dat hij moeiteloos mee kan bij Ajax, PSV of Feyenoord. “Als je dan die anderen ziet voetballen en op zo’n moeilijk veld de ballen over de zijlijn ziet schieten, is het een genot om hem te zien op momenten.”

“Als je het over de allerleukste speler van de Eredivisie hebt... Ik vind het leuk om naar Joey Veerman te kijken. Er gebeurt altijd wat. Nu gaan ze hem echt dekken, dus hij komt af en toe niet in beeld of aan de bal. Maar als hij aan de bal komt, komt er altijd iets bijzonders uit zijn voeten. Ik overdrijf enorm, maar ik noem hem een beetje de Pirlo van Heerenveen. Heerlijke ballen, allemaal op maat”, zo begint Van der Vaart als Veerman ter sprake komt.

De 22-jarige middenvelder was dit seizoen voorlopig goed voor 5 doelpunten in 21 Eredivisie-wedstrijden. “Het ziet er allemaal heel makkelijk uit bij hem, Pirlo kostte het ook geen moeite. Alles is zó ontspannen, uit het losse polsje. Deze man kan moeiteloos bij Ajax, PSV of Feyenoord mee. Ik kan hier zo enorm van genieten, hij vindt voetballen ook leuk. Ik houd er wel van als een speler dat uitstraalt.”

Veerman miste afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse (1-0 overwinning) een strafschop, die gekeerd werd door doelman Remko Pasveer. Van der Vaart zag dat de gemiste penalty de middenvelder uiteindelijk niet van de wijs bracht. “Als je dan daarna nog dit kan doen, betekent het dat je mentaal heel goed in je vel zit. Het was een slechte penalty. Maar als dan nog goed blijft spelen, heb je kwaliteiten.”