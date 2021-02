Engelse pers hard voor Ziyech na ‘horrorshow’: ‘Kon geen voet goed verzetten'

Hakim Ziyech kreeg donderdagavond na drie wedstrijden geen minuten te hebben gemaakt weer een basisplaats bij Chelsea in de uitwedstrijd tegen Barnsley. The Blues bereikten met pijn en moeite de kwartfinale van de FA Cup, nadat er dankzij een doelpunt van Tammy Abraham met 0-1 gewonnen werd tegen de nummer dertien van de Championship. Ziyech speelde 69 minuten mee in het Oakwell Stadium en maakte geen al te goede indruk op de Engelse pers.

The Sun geeft Ziyech het laagste cijfer na zijn optreden tegen Barnsley: een 4. “Een aantal redelijke aannames en passes, maar hij deed niet genoeg om zijn team te helpen. Hij was ook een beetje te zwak aan de bal. De tweede helft was een nachtmerrie, hij kon geen voet goed verzetten”, schrijft The Sun, dat overigens hetzelfde cijfer uitdeelt aan Marcos Alonso en Christian Pulisic. Bij vrijwel alle Engelse kranten worden Ziyech, Alonso en Pulisic aangewezen als de dissonanten bij Chelsea.

“Voorafgaand aan de wedstrijd zei Tuchel dat hij hoopte dat het werk van Ziyech op de training zich zou vertalen naar de wedstrijd. Dat gebeurde niet. Er waren in de eerste helft enkele mooie aannames, maar de wedstrijd ging grotendeels aan hem voorbij. Na rust kwam hij hoger op het veld te staan en daar had hij moeite om zijn stempel op het spel te drukken. Het hoogtepunt was een vrije trap, die door Rüdiger naast gekopt werd. Het was een avond om snel te vergeten voor Ziyech”, oordeelt Football London, dat hem een 5 geeft. De Daily Telegraph en de London Evening Standard komen tot dezelfde beoordeling.

“Hij moet nog steeds zijn vorm van begin dit seizoen terugvinden”, stelt de London Evening Standard. West London Sport (‘een ouderwets knollenveld hinderde Chelsea om de bal rond te spelen, de kwaliteiten van Ziyech kwamen maar mondjesmaat aan het licht’) en 90min delen eveneens een 5 uit. “Het leek erop dat hij de aangewezen persoon was om de defensie van Barnsley te ontgrendelen”, schrijft het laatstgenoemde medium. “Maar er kwam niks uit bij Ziyech, die negen keer de bal verloor voor hij werd gewisseld.”

De Daily Express is ook hard in zijn oordeel over Ziyech en Pulisic. “Ze hebben Chelsea iets minder dan 110 miljoen euro gekost. Geen van beide kon de fysiek sterke defensie van Barnsley in de problemen brengen. Vooral Ziyech gaf een horrorshow. Hij kreeg een reminder dat jonge jongens op zijn positie azen”, wijst de krant op Tino Anjorin, die na 69 minuten spelen als vervanger van Ziyech binnen de lijnen kwam. De Daily Mail (5,5) en Sky Sports (6) zijn de enige media die een voldoende uitdelen aan de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Chelsea-manager Thomas Tuchel was na afloop kritisch over het spel van zijn ploeg, zonder namen te noemen. “We kunnen beter, dit was niet ons beste optreden. Het was moeilijk om hier om te gaan met de lastige omstandigheden. In de rust voerden we wat wijzigingen door en daardoor speelden we in de tweede helft beter”, zo tekent Goal op uit de mond van Tuchel. “We toonden niet genoeg lef en speelden lange, lange tijd veel te ver naar achteren. Er was te weinig zelfvertrouwen in aanvallend opzicht.”