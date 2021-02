Ronald de Boer weet na interview zeker wanneer Overmars vertrekt bij Ajax

Woensdag, 10 februari 2021 om 19:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Marc Overmars vertrekt bij Ajax als de club erin slaagt dit seizoen landskampioen te worden, zo concludeert Ronald de Boer uit het interview dat de directeur voetbalzaken vlak voor Ajax - PSV gaf aan ESPN. Overmars ontkende de interesse van Barcelona niet, maar probeerde in plaats daarvan vooral de vragen te ontwijken.

Milan van Dongen stelde aan het einde van het interview met Overmars de vraag of hij na dit seizoen naar Barcelona vertrekt, zoals Spaanse media eerder beweerden. Overmars zei daarop: "De ene keer is het: Erik ten Hag gaat naar Dortmund, dan weer Edwin van der Sar naar United." Van Dongen vraagt dan of hij het moreel kan maken om nu weg te gaan. "Er is één doel: kampioen worden", aldus Overmars. "Daar moet alles voor wijken. En al het andere... Ik weet: over Ajax worden zes pagina's per dag geschreven, en over een andere club maar één of een halve. Hoe meer mensen erover schrijven... dan ben ik het type: dan duw ik het helemaal weg. Dan heb ik geen zin om er antwoord op te geven."

Voor De Boer zijn de woorden van Overmars genoeg om zijn conclusies te trekken. "Hij zei: 'Het kampioenschap is het allerbelangrijkste'", weet de oud-voetballer. Jan Joost van Gangelen zegt dan: "Bij dezen geconcludeerd: als Ajax kampioen wordt, dan is Overmars vertrokken." De Boer is het daar volledig mee eens. "Dat denk ik ook, die conclusie durf ik wel te trekken. Maar dat is ook helemaal niet erg."

De Boer gaat verder in op de kwestie met André Onana, die voor een jaar is geschorst vanwege dopinggebruik. "Met Onana hadden ze iets van: die is volgend jaar niet meer bij ons. Dat valt nu in duigen", weet De Boer. "We weten allemaal dat hij vorig jaar eigenlijk al weg wilde, toen is hij toch gebleven. Ik heb het weleens vaker gezegd: dat zijn broodvoetballers, op een gegeven moment willen ze de stap maken. Ik heb het gevoel dat Ajax een soort deal met hem heeft afgesloten: wij gaan jou helpen, nog een jaar de beuk ertegenaan. Maar nu is het lastig. Hoe je het nu doet? Daar gaat Overmars over nadenken."

Overmars stelde in het interview dat Ajax alle vertrouwen heeft in Maarten Stekelenburg als vervanger van Onana. "Hij benoemt nu Kjell Scherpen helemaal niet, dat vind ik wel apart", valt De Boer op. "Stekelenburg zit toch een beetje aan het einde van zijn carrière. Als je een beetje vertrouwen had in Scherpen, dan noem je hem."